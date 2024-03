¡No era mentira! Hermana de Nataly Umaña se despidió de Alejandro Estrada

La polémica sobre lo ocurrido entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada continúa generando controversia. El actor ha tomado la decisión de separarse de su reciente pareja debido a los acontecimientos que han surgido en la Casa de los Famosos Colombia, los cuales involucran al músico y modelo panameño, Miguel Melfi, y a su esposa.

También puedes leer: ¿Nataly Umaña ya le había sido infiel a Alejandro Estrada? Famoso lo reveló todo

En medio del programa, el actor que es recordado por haber participado en producciones como Aquí no hay quién viva, Vecinos, Tu voz estéreo, Las muñecas de la mafia 2, entre muchos otros, tomó la decisión de entrar a la casa, confrontar a su esposa y poner fin a su relación amorosa de más de 12 años frente a todos los concursantes y televidentes.

El actor mencionó que fue por el reality que se enteró de muchos pensamientos que estaba teniendo Nataly sobre su relación, algo que cree, “se pudo hablar en privado antes o después” y posteriormente decidió despedirse de ella. “Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado (...) Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”.

El trío amoroso entre Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada ha dado de qué hablar en redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla

Así se despidió la hermana de Nataly Umaña de Alejandro Estrada

Nataly Umaña ha recibido numerosas críticas en las redes sociales debido a lo sucedido con Alejandro Estrada y por su relación amorosa con su compañero, Miguel Melfi. Aunque algunos podrían especular que esta situación podría ser un montaje o estar arreglada, todo indica que la ruptura entre los actores es genuina, según lo expresado por un familiar de la actriz.

Puedes leer: Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’: edad, esposo, novelas y más

Diana Lucía Umaña, hermana de la actriz que se encuentra participando en la Casa de los Famosos, se refirió a la decisión de que era su cuñado y con una emotiva publicación en las redes sociales decidió despedirse de él.

“Alejito, te amamos. Gracias por tantos años de tu amor, dedicación y entrega para con mi hermanita”, comentó la mujer, que acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece junto a Estrada.

Por otra parte, Nataly Umaña se refirió a las palabras que le mencionó Alejandro Estrada en su visita a la Casa de los Famosos y comentó: “No era justo seguir intentándolo, ambos merecemos ser felices”.