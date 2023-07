Hermano de Carlos Vives dio detalles de la pelea con el artista: “La cagó él”

Uno de los artistas más grandes en representación del folclor de Colombia es Carlos Vives. El cantante, actor y compositor lleva muchos años de carrera y con su obra musical ha dejado en alto el nombre de su tierra natal.

Te puede interesar: Shakira reveló el verdadero significado de su traje de “sirena” en ‘Copa Vacía’

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Gracias a esos años de trabajo, tiempo atrás el intérprete logró darle vida al proyecto llamado ‘Gaira’, un bar en el que el folclor y los sonidos del caribe destacan que empezó a funcionar desde 1998.

¿Qué pasó con Carlos Vives y su hermano?

A pesar de que la sociedad de Gaira, primero estaba con Vives - Restrepo, después de casi 22 años, en 2021 se confirmó que la unión de los hermanos en este bar ya no iba más y que de hecho la compañía pasaba a ser Vives - Velásquez, apellido de la esposa del cantautor.

El tema de la separación fue tendencia en ese momento, cuando Guillo anunció oficialmente que ya no pertenecía a Gaira, un sello en el que trabajó por más de 20 años. “Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos”, fueron sus palabras en el post de Twitter.

A raíz de ello, la distancia entre los dos se fue haciendo cada vez más grande, al punto de no volver a hablar tras ese incidente, en el que estuvo también involucrada la esposa de Carlos Vives.

Ahora, en una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, para ‘Desnúdate con Eva’, Guillo Vives volvió a referirse al tema y confirmó que la enemistad con su hermano sigue muy latente y que no cree que eso vaya a cambiar en un buen tiempo.

En el abrebocas de la entrevista que se publicará pronto, se escucha a la periodista preguntarle si extraña Gaira a lo que él responde con toda sinceridad: “Mucho, claro. Esa era mi niña consentida”.

Después respondiendo sobre si le dio tusa dejar Gaira dijo “Gaira fue mi vida, ese fue un proceso supremamente duro (...) no he vuelto a pasar ni por esa calle”.

En la conversación, la periodista dijo:

-“¿Sigues sin hablarte con Carlos?”

-“Sigo sin hablarme con Carlos”

-“¿Te da tristeza?”

-“No”

-”¿Crees que te volverás a hablar con él?”

-“De pronto, si me lo encuentro ‘quiubo’ pero no, yo creo que él no me encuentra, donde me vea sale corriendo donde me vea. Es muy difícil encarar la vida, a veces las realidades son muy difíciles enfrentarlas”, respondió.

Ante su respuesta, Eva Rey intentó cerrar un poco la idea aseverando que “cuando me dices eso, es porque él tiene claro que de pronto quién la cagó fue él”, a lo que Guillo respondió entre risas “no sé, yo creo que sí”.

“Dicho eso, yo sí voy a echar un poquito de picante, cuando dice ‘yo no tengo la culpa quién esté al lado de él’ está claro que su yerno o nuera favorito es José (esposo de Guillo)”, señaló la española, a lo que Guillo Vives respondió “pues no solo de mi mamá, de toda la familia, tíos tías (...) yo tengo parientes que me han dicho ‘sabes qué, de toda la familia el mejor casado has sido tu’”, finalizó.