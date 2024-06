Hija de Carolina Soto la llamó “mentirosa” en pleno video de redes: ¿Por qué?

Carolina Soto, presentadora de Día a Día, no solo brilla por su carisma y talento en la pantalla chica, sino que también se ha ganado el corazón del público por su faceta como madre.

Su familia es el centro de su universo, por lo que ella comparte con sus seguidores tiernos momentos de experiencias diarias, mostrando la dulce complicidad y el amor incondicional que los une.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto la de día a día?

Más allá de su rol como figura pública, Carolina se ha convertido en un referente de maternidad moderna, demostrando que es posible equilibrar una exitosa carrera profesional con la dedicación y el cuidado que requieren sus hijos.

Es mamá de dos hijos, Violetta y Valentino, y con los dos ha logrado compartir momentos únicos en su educación y ocio.

Recientemente, Carolina Soto compartió un video en el que aparece junto a su hija, buscando conocer la reacción de la pequeña ante sus declaraciones.

La presentadora de ‘Día a día’ empezó diciendo: “Bueno, les voy a contar varias cosas que ustedes no saben sobre mí. La primera es que no me gusta el maquillaje. No me gustan los labiales. Yo no me maquillo”.

Ante ello, la reacción de la hija de la caleña no tardó en llegar, destacando que lo dicho por ella no era nada cierto, ya que la había visto maquillarse varias veces.

Después, la pequeña Violetta reaccionó ante otras palabras que decía su mamá sobre hacer ejercicio y estar siempre en el gimnasio, un detalle que la pequeña también desmintió:

“Tú nunca vas al gimnasio”, por supuesto, las risas no se hicieron esperar también por el conocimiento de un segundo idioma: “Estás diciendo mentiras”, apuntó la pequeña.

“Violetta no me deja mentir. Me da risa que no le importa hacerlo quedar mal a uno. Ante todo la verdad”, agregó Carolina Soto de ‘Día a día’.

Cabe destacar que como parte de su núcleo cercano se encuentran dos perritas y hace poco, una de ellas se convirtió en tendencia al recibir un gran regaño de la presentadora.

Se trata de Matilda, quien protagonizó una travesura que causó algunos daños en las paredes del hogar. La presentadora no dudó en compartir la anécdota con sus seguidores en redes sociales, mostrando con humor y transparencia la realidad de tener una mascota en casa.

Si bien la travesura causó algunos daños en el hogar, Soto no pudo evitar sentir ternura ante la reacción arrepentida y juguetona de su pequeña peluda.