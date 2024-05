Hija de Jorge Alfredo Vargas confesó que una amiga le salvó la vida: “Toqué fondo”

Los periodistas colombianos Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín son una pareja de éxito que ha dedicado su vida a informar a los televidentes del país. Ambos han trabajado en diferentes medios de comunicación, incluyendo Caracol Televisión y Canal RCN.

Se les puede ver en la emisión del noticiero central de cada de una de las televisoras, por ello, han logrado ganar una gran cantidad de seguidores que día a día se preguntan por lo que pasa en su vida personal y en sus carreras profesionales.

La pareja se casó hace más de 20 años y tienen tres hijos: Laura, Sofía y Felipe. Los tres, han sido un orgullo para sus padres y es posible que hayas escuchado sobre ellos en algún momento, sobre todo, de la mayor: Laura.

Hija de Jorge Alfredo Vargas impactó con una de sus canciones en ‘La Voz Kids’. Fotografía por: Archivo

¿Qué le pasó a la hija de Jorge Alfredo Vargas?

La hija mayor de los presentadores de televisión ha logrado forjarse una gran carrera. Laura Vargas ha conquistado el país con su voz, por su belleza y gran inteligencia. Tan solo con 24 años, ya logró graduarse de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes.

Asimismo, Laura ya posee un nombre artístico: Maré. Este lo usa para su prometedora carrera musical, un gusto que adquirió desde que era muy chica al estar presente en algunos coros en su colegio y demás actividades artísticas.

Laura, de 24 años, ha ganado un lugar destacado en la escena musical de la capital gracias a cómo sus letras reflejan anécdotas sentimentales de sus mejores amigas.

Estas mujeres no solo la inspiran en su carrera musical, sino que también han compartido con ella momentos de gran alegría.

En las duras pruebas que la vida le ha presentado, sus inseparables amigas han sido su pilar fundamental. Un ejemplo de ello es su amiga Laura Pérez, también artista, quien la apoyó en un momento particularmente difícil. Esta experiencia inspiró a la cantante a componer su nuevo tema, Laura (Mi Suerte).

“Las amigas salvan la vida y hoy vengo con pruebas. Esto no es una discusión, es un hecho. (...) En un punto de mi vida, el año pasado, toqué fondo de lo perdida que estaba porque sentía que no merecía casi nada”, comenzó contando Maré.

“Justo en ese momento me topé con los consejos de Laura, que no solo encontraba en sus canciones, sino que estaban a una llamada de distancia; también en su silencio cuando lo necesitaba o en un abrazo para recordarme lo mucho que yo valía”, añadió la hija del presentador de Noticias Caracol.

Después siguió contando: “Con el tiempo me encontré con la situación de volverme a poner vulnerable con alguien, de abrirle mi corazón y contarle lo que me había pasado antes y exponerle todos mis miedos y ahí estaba mi amiga, mi salvavidas [...]. Sacó su guitarra y me ayudó a escribir una canción en la que sacaba una lista de lo que me daba miedo para que supiera cuidarme”.