Hija de Laura Acuña tuvo un gran cambio de look y las razón sorprendió a todos

Con el paso de los años, Laura Acuña se ha consolidado como una de las presentadoras más destacadas en Colombia. Esto le ha permitido obtener una enorme fama y acumular una gran cantidad de seguidores que la respaldan en todos sus proyectos y aspectos de su vida. La bumanguesa suele compartir muchos de estos momentos en sus redes sociales, y una de las que ha robado gran protagonismo ha sido su hija, Helena.

El miércoles 30 de noviembre de 2016 nació Helena, la primera hija de Laura Acuña, quien es considerada un verdadero milagro debido a que la presentadora padecía de endometriosis grado 4, una enfermedad en la que se presenta tejido endometrial fuera del útero, lo que causa mucho dolor en la pelvis y dificulta el embarazo.

Contra todo pronóstico, Laura Acuña tuvo dos hijos, Helena y Nicolás, y en redes sociales se ha mostrado como una madre muy orgullosa. En una charla que sostuvo con Carolina Cruz en el programa “Diario de una mamá”, comentó: “Para Dios no hay nada imposible y llegan cuando uno está preparado”.

El radical cambio de look de la hija de Laura Acuña

Helena, la hija mayor de Laura Acuña, suele estar muy presente en las redes sociales de su madre, y recientemente la presentadora compartió el nuevo look de su hija. La pequeña tomó la decisión de cortarse el cabello por una razón inesperada, y Laura compartió este cambio de look con sus seguidores.

“New look !! Es luna creciente, así que si se quieren cortar el pelo HOY ES EL DÍA!!”, comentó la presentadora en su cuenta oficial de Instagram. Posteriormente, Acuña dio a conocer más detalles de lo sucedido en algunas historias de esta red social y las razones que llevaron a que la pequeña se cortara el cabello.

“Estábamos haciendo una rana en origami, estábamos viendo un video en YouTube y de pronto sale una publicidad para hacer donaciones a un hospital afuera que trata niños con cáncer (...) el niño que salía ahí no tenía pelo, entonces Helena preguntó por qué no tenía pelo y le expliqué (...) y le dije que hay personas que donan el pelo para hacer pelucas para esos niños”, comentó Laura Acuña.

Posteriormente, la presentadora comentó que la niña tuvo una enorme curiosidad por esta situación y fue cuando la pequeña le mencionó: “yo quiero donar mi pelo, me quiero cortar mi pelo que está largo para dárselo a un niño con cáncer y que pueda tener su pelo”.

Laura Acuña comentó que decidieron aprovechar este momento, fueron a la peluquería para poder cortarle el cabello a la pequeña y que este se pueda donar; sin embargo, este no sirvió porque algunos tienen un tamaño mínimo. “El de Helena no sirve porque no tenía ese largo, no alcanzó a los 20 centímetros, tenía 17 o algo así (...) lo que me parece bonito es que ella haya pensado en donarlo”.