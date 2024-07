Hija de Rigoberto Urán enfrenta nuevo reto con su papá: “La tiene clara”

Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, no solo se destaca por su tenacidad y talento en las competencias más exigentes del mundo, sino también por su admirable rol como padre.

Detrás del deportista de élite se encuentra un hombre dedicado a su familia, que ha sabido inculcar valores importantes en sus hijos y brindarles un apoyo incondicional en su crecimiento personal.

¿Cuántos hijos tiene Rigo?

Rigoberto Urán se encuentra en la cima de su carrera, tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial. Su éxito en el ciclismo le ha valido un gran reconocimiento internacional, mientras que la novela biográfica sobre su vida ha cautivado a la audiencia televisiva.

El ciclista colombiano ha sido sincero sobre la importancia de la familia en su vida, por ello, siempre se ha mostrado muy unido a sus dos hijos, Matías, Carlota, y al bebé que viene en camino y que lo tiene emocionado.

Al convertirse en padre, Rigoberto Urán asumió su rol con la misma responsabilidad y compromiso que caracteriza su carrera deportiva.

Ahora, el deportista enfrenta un nuevo reto, pues en el más reciente video publicado por Urán, se pudo ver a su preciosa hija poniéndolo en aprietos.

Luego de que él la cuestionara sobre el uso de un vestido que ya tenía en su clóset, la niña lo dejó sin palabras.

-¿Por qué ya no quieres usar este vestido tan lindo que te compró el papá?

- Porque no me gusta.

Después, intentando convencerla de que el vestido lo tenía casi nuevo y es lindo, la siguió cuestionando y pidiendo opinión sobre por qué no se lo ponía más seguido, una respuesta que la pequeña dio siendo muy sincera y tierna.

“Ya me lo poní en Mónaco”, respondió Carlota, sorprendiendo a su papá, pues dio a entender que no lo pensaba usar dos veces porque ya se lo había estrenado y ahora no estaba entre sus favoritos.

Ante ello, los seguidores del ciclista no dudaron en reaccionar y dejar sus mensajes, pues la respuesta de Carlota fue muy tierna e inocente.

“Es demasiado divina”; “Carlota la tiene clara jaja”; “Ay no ella me representa, es preciosa”; “Ese vestido está hermoso pero Carlota ya se lo estrenó”; “Puedo quedarme viendo este video por mucho tiempo, es precioso”; “Adoro la reacción de ella como ‘‘papá ya me lo estrené'’”, fueron algunos comentarios.