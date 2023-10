Hijo de Carolina Cruz sorprendió, al hablar de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. Actualmente, se le puede ver todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Hoy en día, la caleña además de estar en el matutino, también se encarga de sus emprendimientos, pues a raíz de la enfermedad que sufrió su hijo, decidió montar una fundación para ayudar a muchos más.

¿Qué dijo el hijo de Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque?

Después de que su separación con el actor Lincoln Palomeque se conociera y, además, se confirmara su nueva relación con el piloto Jamil Farah, muchos se han preguntado cómo es su relación con el padre de sus pequeños.

Tanto Matías Palomeque como Salvador, han encontrado en su madre, la fuerza y el ejemplo para ser un par de hermanos que solo se dan amor y le alivian un poco la preocupación diaria.

A través de sus redes sociales, Carolina Cruz acostumbra a mostrar algunos tiernos momentos que pasa con sus hijos en casa, justamente, uno de ellos fue el que llamó la atención.

El hijo de Carolina Cruz dejó en evidencia cómo se encuentra la relación de Lincoln Palomeque con ellos. Esto dijo. Fotografía por: Instagram

La presentadora mostró un tierno video del menor, en el que mostró cuál es su familia y dijo: “Él es Mati [hermano mayor], papá, mamá y Salvador. Somos todos”, manifestó.

Con ello, dejó en evidencia que, la relación de Lincoln Palomeque con sus pequeños está muy fuerte y estable, a diferencia de lo que muchos en redes pensarían, pues como bien ha comentado la caleña, el actor es un padre muy presente.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, reveló meses atrás.

Cabe destacar que, en una reciente entrevista con la revista Aló, la vallecaucana abrió su corazón y se refirió al tiempo real en el que ella y su expareja llevaban terminados.

Durante la conversación, la también empresaria aseguró que la separación con Lincoln ocurrió hace más de dos años, lo que quiere decir que cuando se hizo el anuncio, en 2022, ellos ya estaban viviendo en casas separadas.

“Yo estoy separada de Lincoln hace más de dos años, entonces también me di tiempo para estar sola, para dedicarme a la recuperación de Salvador, la fundación, yo como mujer y en muchos aspectos de mi vida. En mis relaciones, en perdonar, en perdonarme, y ese proceso fue tan bonito que cuando el universo se dio cuenta de que yo estaba preparada, me lo puso ahí”, confesó la modelo.