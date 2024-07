Hijo de Juanes recibió cientos de piropos al mostrar su cuerpazo en redes: “papito”

El reconocido cantante colombiano Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal, no solo ha dejado una huella imborrable en la música latina, sino que también ha influido profundamente en su familia, especialmente en su hijo Dante. Con el talento corriendo por sus venas, Dante ha demostrado ser un digno heredero de la pasión musical de su padre.

Desde temprana edad, Dante ha mostrado un interés genuino por la música. Juanes, siempre el mentor y guía, ha fomentado este talento innato, brindándole a Dante la oportunidad de explorar y desarrollar sus habilidades. No es raro ver en redes sociales videos donde ambos comparten momentos tocando la guitarra y cantando, mostrando una conexión especial que va más allá de la relación padre-hijo.

Dante, quien ya es un adolescente, ha comenzado a forjar su propio camino en el mundo de la música. Si bien lleva el peso de ser hijo de una estrella mundial, ha demostrado tener su propio estilo y esencia. En varias entrevistas, Juanes ha expresado su orgullo y emoción al ver a Dante seguir sus pasos, destacando su dedicación y amor por la música.

El cuerpazo de Dante, hijo de Juanes

Sin embargo, tanto padre como hijo no solo deslumbran con su talento, sino también con su físico. Así lo demuestra un video que subió Juanes a su cuenta de Instagram en el que aparecen él y su hijo Dante entrenando. El artista, que ya tiene 51 años, demostró que el paso del tiempo no ha tenido mayor impacto sobre él; aunque la mayoría de las miradas se las llevó el joven de 14 años que ya muestra un increíble cuerpo atlético.

Juntos aprovecharon el clip para mostrar sus brazos musculosos, así como su pecho y abdomen tonificado. “Aquí entrenando con @dantemonococo para ver si se me pega el colágeno”, escribió Juanes en su video, reflejando también el buen humor que existe en esta relación entre padre e hijo.

Te puede interesar: Juanes, J Balvin, Billie Eilish y otros cantantes alzan su voz en contra de las IA

¿Qué dijeron los seguidores de Juanes sobre su hijo Dante?

Como era de esperarse, los fanáticos de Juanes (especialmente las mujeres más jóvenes) no dudaron en mostrar su gusto por el joven Dante. En redes sociales fueron comunes comentarios como: “Dios mío, este es el verdadero ‘no me importa’. Yo me quedo con el papá o con el hijo”; “Juanes, ¿estás buscando nuera?” y “Ay, Dios. Este joven va a ser otro sex symbol como su padre”.

*Contenido generado con asistencia de la IA.