Hijo de Luly Bossa: Así reaccionaron los famosos ante la dolorosa noticia

En la mañana de este 9 de marzo, Luly Bossa dio una tris noticia al mundo del entretenimiento, pues confirmó que su adorado hijo Angelo falleció.

Desde los 10 años, Angelo fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, una condición degenerativa que afecta los músculos.

Muere hijo de Luly Bossa: Así reaccionaron amigos y seguidores

La noticia se conoció a través de un emotivo video publicado en el perfil de Instagram de la actriz, quien pidió entre lágrimas ayuda y mucha oración.

Con lágrimas en sus ojos y visiblemente afectada, la actriz se sinceró al mencionar que no tenía dinero para pagar una funeraria, ni el despido que ella le quiere dar a su hijo.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo en el video.

Después agregó: “Necesito ayuda (...) oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias”, finalizó el metraje. Igualmente, en el copy del mismo, la actriz dejó los números de cuenta, en los que quienes deseen aportar, pueden hacerlo: Bancolombia Ahorros 62645955574 a mi nombre o Cuenta Bancolombia 71837939717 ahorros y Nequi 3185212192.

Ante ello, varios famosos y seguidores, le dejaron mensajes de condolencias y fuerza, pues nadie se imagina el dolor por el que ella está pasando al despedir a su Angelo.

Famosos como Paola Turbay, Tatán Mejía, Mónica Fonseca, Valerie Domínguez y Cristina Hurtado se pronunciaron en los comentarios

“Mucha fuerza! Eres una mujer ejemplar! Dios está contigo siempre! Cuéntanos ¿Cómo te podemos ayudar? Cuenta con nosotros!” escribió Hurtado; seguido a ella, la periodista Mónica Fonseca también le dejó unas sentidas palabras: “Primero Luly: un abrazo lleno de consuelo y de amor para ti. Luz para el alma linda de ese jovencito que tanto nos acompañó con su ternura y sus historias contigo gracias a tu generosidad de compartirnos algo de sus vidas. Segundo: inmediatamente ayudamos y estoy segura muchos también lo harán pero quedamos atentos a lo que puedas necesitar. Mi alma abraza la tuya divina Luly. Mamá extraordinaria y mujer talentosa y tan llena de fortaleza”.

Po otro lado, Paola Turbay escribió: “Fuerza mi Luly. Angelo no habría podido tener una mamá más dedicada y entregada. La relación de ustedes está llena de ejemplos y aprendizajes. Buen viaje Angelo!! Y gracias por tanta belleza!”. Otra de las actrices fue Lorena Meritano quien no dudó en apoyarla y pedir más ayuda para el entierro de Angelo: “Abrazo y oración y compartamos y ayudemos POR FAVOR. Te amamos”.