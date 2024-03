Hijo de Sebastián Martínez tuvo fuerte accidente: “Recupérate pronto”

Sebastián Martínez, reconocido actor colombiano, se vio envuelto en una ola de preocupación luego de que se filtrara la noticia de un fuerte accidente que sufrió su hijo.

Aunque los detalles del incidente aún son escasos, se rumora que el joven habría estado inmerso en un aparatoso accidente automovilístico.

¿Qué pasó con el hijo de Sebastián Martínez?

Recientemente, tanto Sebastián Martínez como Kathy Sáenz, han dejado ver a través de sus cuentas de Instagram que su hijo es un amante del automovilismo y ya está compitiendo de manera profesional.

Desde hace algún tiempo, ha logrado destacarse como corredor de karts, y su pasión por ello lo ha llevado muy lejos.

De acuerdo con el equipo de fans de Karting en Colombia, la competencia más reciente resultó ser muy difícil para Amador, pues se vio empañada con un gran accidente en el que el joven se vio inmerso.

Aunque no se conocen mayores detalles de lo sucedido, las primeras versiones apuntan a que el accidente se produjo en la pista.

“Difícil carrera después de un gran accidente donde estuvo involucrado nuestro conductor, recupérate pronto campeón”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

En los comentarios de la publicación tanto el actor como Kathy, dejaron sus comentarios y agradecimiento para las personas que los apoyaron y han enviado buena energía.

“Gracias por todo el apoyo”, escribió Martínez, mientras que la mamá del joven decidió publicar unos emojis de corazones.

Otros mensajes de seguidores estuvieron direccionados a la pronta recuperación de Amador, pues esperan que no haya sido nada grave. “Mi niño, espero no haya sido grave el golpe”; “Espero verte en fotos montando de nuevo en ese carro de carreras”; “Qué grande, espero no haya sido grave”; “Un abrazo grande espero te recuperes bien y pronto”.

Cabe destacar que, tiempo atrás el joven compartió una imagen en la que se le vio con la cabeza agachada, pues tuvo que pasar por una pequeña tristeza en medio de este deporte. De hecho, la descripción decía: “A veces las cosas no salen como queremos, pero de eso se trata esto”.

Al parecer, en esa ocasión, el joven no habría podido alcanzar el resultado que esperaba en la competencia y de allí, su post. Este le trajo muchos mensajes de motivación que lo apoyaban en lo que había sucedido: “En la vida se gana y se pierde”, “Dios te ha dado un gran talento”, y “Parte del proceso de aprendizaje”.