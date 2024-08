Hijos de Rochi Stevenson, estudian en prestigioso colegio de Barranquilla, este es

Rochi Stevenson, una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, ha conquistado no solo el corazón de sus seguidores con su carisma y profesionalismo, sino también el de su familia.

Te puede interesar: Periodista de Noticias Caracol renunció tras siete años en el canal ¿Quién es?

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

A lo largo de su carrera, Rochi ha mantenido un equilibrio admirable entre su vida profesional y personal, destacándose como una madre dedicada y amorosa para sus dos hijos, Juan Pablo y Valeria.

¿Cuántos hijos tiene Rochi la presentadora?

Rochi Stevenson, conocida por su participación como presentadora de Día a Día, ha sido una figura emblemática en la televisión colombiana.

Su habilidad para conectar con la audiencia y su estilo de presentación distintivo, la han posicionado como una de las presentadoras más destacadas del medio. Sin embargo, detrás de las cámaras, Rochi se dedica con igual pasión a su papel de madre, un aspecto de su vida que ella valora profundamente.

Sus tres hijos, Alfredo, Mariana y Esteban, son el centro de su mundo. A pesar de sus exigentes compromisos profesionales, Rochi siempre encuentra tiempo para estar presente en sus vidas.

Alfredo, el mayor, es un joven talentoso y estudioso que ha heredado el carisma de su madre, Esteban recién se graduó de elemental, este año y ahorita en agosto, entrará a Bachillerato para continuar con su educación.

Mariana, por su parte, es la menor con 8 años y es una joven llena de energía y creatividad, cuyo espíritu alegre refleja el ambiente positivo que Rochi ha cultivado en su hogar.

En una de sus últimas publicaciones, Rochi Stevenson compartió que sus hijos han regresado a clases, ya que siguen el calendario B, comenzando un nuevo año escolar en la segunda mitad del año.

Con ello, también reveló que sus hijos están matriculados en el prestigioso colegio Marymount de Barranquilla, en su método enseñan Inglés y Francés, por lo que los estudiantes de la institución salen muy bien preparados.

De acuerdo con lo descrito por la página web del colegio, el Marymount de Barranquilla, cuenta con la acreditación internacional NEASC (New England Association of Schools and Colleges) y del Council of International Schools. El costo de sus mensualidades se ubica en un aproximado de $2.106.079 y $2.436.169 pesos.