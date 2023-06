Hijos de Shakira se llevaron fuerte susto a su llegada a Miami, esto pasó

Ahora que Shakira está viviendo en Miami, Estados Unidos, el acuerdo al que se llegó sobre sus hijos fue una custodia compartida, por lo que Piqué podrá irlos a visitar cuando él quiera y los niños viajarán a España cada tanto para estar cerca a su padre

Cumpliendo con este acuerdo, tanto Milán como Sasha estuvieron en el país ibérico por unos días, acompañando a su padre a eventos deportivos y pasando tiempo con él mientras entran al colegio en el que estudiarán ahora.

Hijos de Shakira: ¿Qué pasó a su llegada a Miami?

Si bien se conocía la fecha de regreso de los niños a Miami, a finales de junio el empresario de Kosmos celebrará la boda de su hermano, Marc. Evento del que se especula que el exfutbolista asista con su nueva novia, Clara Chía y al parecer, habría pedido permiso para que sus hijos asistieran.

Sin embargo, Shakira no habría estado de acuerdo en que sus pequeños participaran del festejo al lado de la persona que se especula, dañó su relación de más de 10 años con el papá de sus hijos.

De haber dicho que sí, es posible que los niños siguieran en España, pero, la prensa española asegura que la barranquillera no aceptó y por ello, Piqué decidió tomar un vuelo a Miami para él mismo llevarlos a la casa de su madre.

No obstante, su llegada a Miami no fue lo que tal vez esperaban e incluso resultó ser algo caótica para los pequeños que aún no se acostumbran a los focos de los paparazzi, lo cual de hecho, es muy difícil.

La prensa estaba muy atenta para verlo caminar con sus hijos y cuando lograron llegar a ellos los rodearon de manera atosigante, sin dejar perder la oportunidad de llenarlo de preguntas sobre el supuesto posible compromiso y boda con Clara Chía, algo que lo molestó.

Entre más iban caminando, el círculo se iba cerrando cada vez más y los pequeños iban quedando con menos privacidad, lo que incomodó mucho al empresario quien pidió un poco de moderación: “Por favor, ya está, ¿vale?”.

#Piqué llega a Miami con sus hijos. El exfutbolista salió del aeropuerto acompañado de Milan y Sasha, pese a que algunos pensaron que retendría a los niños en España un par de días más de lo acordado con la cantante para que asistieran a la boda de su hermano.



Llenos de flashes y visiblemente confundidos, Piqué intentaba tomarlos de la mano y acercar a los pequeños a su cuerpo a modo de protección, pues tanto Milán como Sasha lucían asustados y desorientados.

Luego de lograr atravesar el aeropuerto y aguantar un poco la multitud de la prensa y sus constantes preguntas y fotografías, la reconocida presentadora española Lorena Vázquez salió a hablar al respecto.

“Los niños han tenido que padecer las preguntas bastante agresivas de los periodistas que estaban esperando a Gerard. Incluso, a los niños se les veía muy asustados”, según información recogida por Semana.

Igualmente, hizo un llamado al grave acoso que están sufriendo los menores por parte de la prensa y paparazzi que solo se fijan en sacar imágenes o contenido del tema, pero dejan de la do la estabilidad emocional y mental de los niños.

“La verdad esas imágenes me han impactado bastante. No sabemos si las leyes en Miami son diferentes y si existe la posibilidad de evitar salir como el resto de los mortales, para evitar a los periodistas. La verdad es que vimos a unos niños muy atusados”, puntualizó.