Horóscopo hoy 30 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos este domingo?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Ritual con los arcángeles Chamuel y Uriel para eliminar los bloqueos económicos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Julio está terminando y fue un mes que se distinguió por varios tránsitos planetarios y cada uno llegó con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que fue un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 30 de julio.

Aries

Si hoy no te has buscado ningún plan “para este día de fiesta porque no consigues levantar cabeza, Aries, no avanzarás y no lograrás el bienestar emocional que estás necesitando a diario. De nada sirve dar vueltas y más vueltas a ciertos temas cuya solución no está en tus manos”.

Tauro

Una experiencia negativa que has vivido hace poco te ha dejado huella, Tauro, “y es por eso que a diario te sientes melancólica. Sin embargo estás demostrando una gran fortaleza y poco a poco vas saliendo del pozo. Olvídate de ello, quédate sólo con lo bueno. No te rindas ahora y sigue luchando porque pronto, quizá hoy mismo, entrarás en una etapa muy feliz de tu vida, que puede empezar por apreciar lo que ya tienes, talento, trabajo, amigos, familia y pareja”.

Géminis

Aunque no sea nada habitual en ti, Géminis, “hoy puedes levantarte con el deseo de aislarte del resto del mundo. De vez en cuando viene bien hacerlo. Tendrás tiempo de pensar y de dedicarte a cosas que no sueles hacer a diario. Ponerte aquella mascarilla natural que te recomendó tu amiga o leer ese libro que tienes pendiente”.

Cáncer

Se preparan cambios en el ámbito laboral, Cáncer, “y pueden ser también por decisión tuya. Tal vez has optado por un nuevo empleo. En cualquier caso, serán cambios positivos, que te ayudarán a progresar a diario en tu carrera profesional. Desecha hoy los temores y no los mires con recelo porque te beneficiarán”, destaca Lecturas.

Leo

Permanece hoy muy atenta a tu relación de pareja, Leo, “porque hay algo entre vosotros que está creando a diario un abismo. Sin embargo, es probable que se trate de algo que tiene solución, sólo que no pareces detectar el problema ni dónde se origina. Toma conciencia de ello porque podría ser muy doloroso para ti que se produjera una ruptura”.

Virgo

Te espera un buen día en el ámbito sentimental, Virgo. “Quizá tengas una cita con alguien a quien conoces desde hace poco y el encuentro funcionará muy bien. Las horas se te irán volando. Sin embargo, es probable que al final del día te des cuenta de que no has logrado averiguar si esta persona busca sólo diversión o si, por el contrario, intenta encontrar a alguien con quien conseguir una estabilidad a diario.”.

Libra

“Ya te estás dando cuenta hoy, Libra, de que esos sentimientos que te tenían atada a una persona y que no eran correspondidos han sido a diario la causa de todos tus males. Ahora has empezado a cortar con estas emociones que no te conducían a nada. Es probable que no lo hayas hecho antes por temor a sentirte demasiado sola, pero siempre es preferible esto a vivir ligada a un amor incierto o a una relación que sólo provoca conflictos y malhumor”, señala Lecturas.

Escorpio

Aunque estás decidida pasar hoy el día relajadamente, Escorpio, “puedes encontrarte en algún lugar público con alguien cuya actitud te hará reaccionar al primer impulso. Procura controlarte o podrías salir mal parada de esta situación. Sobre todo, cuida mucho lo que dices porque en el fragor de la tormenta te puedes pasar tres pueblos y luego tendrías que arrepentirte”.

Sagitario

No siempre se puede tener todo bajo control, Sagitario, “y es lo que a diario te puede estar preocupando. Pero hoy considéralo desde un punto de vista positivo. Si se te ha escapado algo de las manos ahora podrás verlo desde otra perspectiva. Cuando se genera un problema es cuando reaccionamos y sacamos toda nuestra fuerza e imaginación para superarlo”.

Capricornio

Hoy, Capricornio, plantéate hacer algo para evolucionar, para progresar a diario tal como deseas. “Piensa y busca la manera de expandir tus horizontes, de abrir tu mente. Si dispones de unas horas libres te irá ben leer algún libro de filosofía aplicada o incluso de meditación porque tienes conocimientos suficientes para encontrar tú solita la solución a tus problemas, sólo tienes que saber cómo aplicar lo que piensas”, indica Lecturas.

Acuario

Puedes sentirte hoy satisfecha, Acuario. “Por fin estás empezando a madurar en ciertos aspectos de tu vida en los que antes ibas a trancas y barrancas. Estás siendo más responsable a diario de tus actos y de sus consecuencias. Si te has dado cuenta de que algo que no marcha es por una actitud tuya equivocada, repara el error, estás a tiempo”.

Piscis

“Ahora que ves clarísimo que todo a tu alrededor va mejorando con el paso del tiempo, Piscis, no dejes que los miedos a cambiar ciertas cosas de tu entorno te creen inestabilidad a diario. Necesitas asentarte y estar muy segura de que todos los pasos que das van encaminados a tu objetivo final”

Te sugerimos leer: ¿Qué son los signos zodiacales y cuáles son sus fechas?