¿Hubo beso entre Shakira y Manuel Turizo? Se filtran imágenes

Luego de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira ha estado lejos de entablar alguna relación con otra persona, pues ha estado ocupada de su mudanza a Estados Unidos, la custodia y otros proyectos de su carrera.

La colombiana ha estado alejada de romances o relaciones, pues realmente ha estado lejos de imaginarse de nuevo con alguien, sin embargo, muchos siguen pendientes de quién será la próxima persona que la conquiste.

¿Cuántas parejas ha tenido Shakira?

Ahora, Shakira vuelve a ser centro de atención al ser relacionada con el cantante Manuel Turizo y un supuesto beso que enloqueció a los fanáticos de los dos.

Lo cierto es que no se trata de nada sentimental entre los dos y mucho menos de una nueva relación de la barranquillera sino de un nuevo proyecto musical que involucra a los dos cantantes.

Después de su canción con Bizarrap, los números de la colombiana aumentaron al máximo y su letra llegó a todos los rincones en los que ella misma pensaba que no sonaría.

El éxito que ha tenido Shakira después de su ruptura con Piqué y todo lo que eso removió sus emociones no se puede negar, pues cada una de sus ideas las plasmó en las canciones que se estrenaron después de ello.

Nueva canción de Shakira y Manuel Turizo

Ahora, la barranquillera prepara otra colaboración junto a Manuel Turizo. Varios medios han señalado que los colombianos llevan trabajando en su canción por un tiempo en su sencillo llamado ‘Copa vacía’, del cual se filtró la portada.

En la imagen se puede ver a la colombiana vestida de sirena y algunos versos que hacen parte de la canción. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Con ello, varios seguidores están rumorando que el ciclo de rabia y dolor hacia Piqué ya pasó y que de hecho estaría interesada en más adelante volverse a abrir al amor y al romance.

El encargado de dar la noticia fue el fotógrafo y paparazi de famosos Jordi Martin, quien también habría asegurado que entre los cantantes habría un beso que hacía parte del video.

El reportero de Barcelona y España para el programa El gordo y la flaca, entregó un reporte exhaustivo de lo que fueron las grabaciones del video de ‘Copa Vacía’ y dijo que la idea era que al final del video los dos acabaran por darse un beso.

También dijo que la colombiana estaba vestida de sirena y el set hacía alusión a una pecera en la que ella hacía movimientos sensuales mientras interpretaba la canción.

Una vez se conoció el posible foco de la canción y del video los fanáticos no dudaron en dejar sus comentarios: “Me alegra que la nueva canción ya no se trate de Piqué, me encanta”; “Turizo debe estar feliz si le dio un beso a Shaki, ella es demasiado”; “Ya quiero escucharla, seguro será un buen junte”; “Shaki no me deja de sorprender, qué bueno que ya le dijo chao a Piqué”, fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, no se conoce cuándo saldrá a la luz la canción ni el estreno del video.

