Insultos y arrojaron cerveza, argentino reveló lo que sucedió con Blessd y Maluma

Durante la final de la Copa América surgieron varios hechos que llamaron la atención, incluso más de lo que fue el resultado deportivo, y uno de estos tuvo como protagonistas a varios artistas colombianos que se encontraban en uno de los palcos del Hard Rock Stadium en Miami. Videos que se viralizaron rápidamente en internet mostraron algunos actos que fueron rechazados por muchas personas en las redes sociales.

En uno de estos se puede ver al cantante Blessd, que trató de arrebatarle una camiseta a un hincha argentino. El paisa, que recibió grandes críticas, comentó en sus redes sociales: “Uno no puede ser tibio y yo voy a muerte por mi país porque aquí nací y soy orgulloso, así como cada uno es orgulloso de nacer en el suyo y si alguien está al frente queriéndose burlar de mi yo lo voy a quitar porque primero van mis colores, va lo que yo represento y de dónde vengo. Así que si los amigos argentinos se disgustaron lo siento, pero ustedes hubieran hecho lo mismo”.

Argentino revela lo que realmente sucedió con Blessd y Maluma

En redes sociales, el hincha argentino, al que Blessd quería arrebatarle su camiseta y cuyo nombre es Iván, dio a conocer su versión de los hechos. Comentó que antes de que empezara el partido se mostró entusiasmado por conocer a Maluma, al que incluso saludo de mano. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, los artistas que se encontraban en el palco empezaron a insultar al portero de su selección y a todos los argentinos.

“Salí a hacer este video porque Blessd dijo que nosotros nos estábamos burlando, tengo todo documentado”, comentó Iván, que compartió varios videos de lo sucedido y rápidamente se viralizó en redes sociales. Acompañando la publicación mencionó: “Todavía esperando las disculpas públicas por el mal momento que me tocó vivir en el estadio”.

Muchas personas reaccionaron al video y respaldaron al argentino, que, como mostró en los videos, no se sobrepasó con los artistas colombianos. “¡Soy peruano y te la banco en esto, arriba Argentina y Perú, hermanos siempre”; “Mira vos y después Enzo fue acusado de discriminación , a ver si se juzga esto también! ¡Aguante argentina”; “Soy Colombiana y te puedo decir qué esos comportamientos tan bochornosos no me representan”, “Bien defendida la camiseta!! ¡Admiro tu comportamiento! Sos un ejemplo”, entre muchos otros.