Integrante de ‘La casa de los famosos’ estalló en el programa: “Tengo miedo”

La casa de los famosos es un reality que poco a poco, ha cautivado a la audiencia desde su estreno. El programa reúne a un grupo de celebridades de diferentes ámbitos en una misma casa, donde llevan conviviendo 50 días, bajo la constante vigilancia de las cámaras.

Te puede interesar: ¿Alejandro Estrada está viviendo con alguien más tras ruptura con Nataly Umaña?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lo que hace a este programa tan especial, es la oportunidad que ofrece al público de conocer a sus celebridades favoritas desde una perspectiva más íntima. Sin guiones ni filtros, los participantes se muestran tal y como son, con sus virtudes y defectos y eso es justo lo que ha hecho que el público decida semana a semana a qué participante eliminar.

¿Participante está en delicado estado en ‘La casa de los famosos’?

Sin embargo, por estos días, los televidentes y seguidores del programa, han estado atentos a la situación de uno en particular.

Se trata de la creadora de contenido ‘La Segura’, quien sufre de un dolor crónico y ante las cámaras y sus compañeros, ha manifestado que el bloqueo con el que llegó, ya no le funciona más.

En la tarde del pasado 1 de abril, ella misma le dijo a varios de sus compañeros que estaba muy adolorida y que de hecho, su dolor había aumentado porque el bloqueo que se había realizado se le estaba pasando.

“Estoy muy grave, te lo juro”, le dijo a Diana Ángel quien también le dijo que solo ella sabía el grado de dolor que tenía.

Ahora, ‘La segura’ estalló en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’ luego de intentar barrer y no poder lograrlo. Posteriormente, se dirigió a uno de los baños donde se puso a llorar desconsolada, argumentando fuertes dolores

Al instante llegó su amiga, Karen Sevillano para consolarla “aquí estoy mami”, le dijo, mientras ‘La segura’ lloraba y le decía que le molestaba no poder hacer las cosas normalmente.

Fotografía por: Captura de pantalla

“Sí, me está doliendo mucho. Quiero bailar, hacer las cosas normal”, dijo La Segura, a lo que Sevillano le respondió “pero vos no te podés enfrascar en eso. Vos no te podés enfrascar solo porque no podés bailar”.

Ante ello, ‘La Segura’ insistió: “Tengo miedo que esto no se me desinflame más de lo que ya está, porque igual yo no quiero vivir la experiencia así”.

Después Sevillano le dijo “de todo lo que vos hagás, la vas a romper y en este momento aquí en ‘La Casa de los Famosos’ la estamos rompiendo. Vos no te podés rendir, no solo por vos; vos tener que dar la pelea hasta el último minuto. Hablemos mal de todo el mundo que eso nos pone feliz”.