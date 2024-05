Isabella Santiago hizo fuerte confesión de La Casa de los Famosos: “No estoy bien”

Isabella Santiago, la actriz y modelo transgénero venezolana, irrumpió en La Casa de los Famosos de Colombia con una personalidad vibrante y una historia inspiradora.

Su paso por el reality show estuvo marcado por momentos de alta intensidad, tanto positivos como negativos, que la convirtieron en una de las figuras más comentadas de la temporada.

La Casa de los Famosos y la salida de Isabella Santiago: ¿Qué dijo la actriz?

Desde su entrada, Isabella se posicionó como una participante auténtica y sin tapujos, compartiendo abiertamente su experiencia como mujer trans y defendiendo la diversidad e inclusión. Su carisma y energía contagiaban, ganándose el cariño de muchos televidentes.

Sin embargo, su fuerte personalidad también la llevó a protagonizar algunos roces con sus compañeros. En particular, un incidente durante la última fiesta de la casa donde, bajo la influencia del alcohol, tuvo un comportamiento agresivo con algunos participantes, generando gran controversia y repercusión mediática.

Este incidente, condujo a su expulsión definitiva del reality show. La decisión del “Jefe” de la casa, aunque polémica, fue aplaudida por algunos y criticada por otros, ya que la creadora de contenido Karen Sevillano golpeó a otro de sus compañeros de cuarto, siendo esta otra actitud para haberse unido a Isabella en la expulsión.

Luego de ello, Isabella Santiago decidió hacer un ‘en vivo’ para hablar del tema y sincerarse con sus seguidores y quienes siempre la apoyaron mientras estuvo en el programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz agradeció mucho a todos por sus votos, y aseguró que nunca se imaginó todo el apoyo que le estaban dando desde afuera.

“Les juro que no me imaginé que estuvieran ahí, apoyándonos, queriéndonos, siguiendo nuestro proceso”, fueron las palabras iniciales de Santiago.

Después reveló que tras su salida, lo que ha sentido por estos días es ansiedad extrañando la casa: “Les voy a confesar algo. Extraño mucho estar dentro de la casa, a veces me dan unos ataques de nostalgia. ¿Saben cómo me estoy sintiendo?, como si estuviera desnuda, como si me sintiera que estoy en un espacio en el que no me siento bien, no me hallo”, expresó.

A pesar de su corta estancia en La Casa de los Famosos, Isabella Santiago dejó una huella imborrable. Su participación despertó importantes reflexiones sobre la identidad de género, la diversidad y los límites del comportamiento en un entorno de convivencia.