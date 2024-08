Isabella Santodomingo aparece con un ojo morado y revela graves problemas de salud

Isabella Santodomingo es una actriz y escritora colombiana que ha sido reconocida por su carrera en la televisión, donde ha participado en programas de éxito como MasterChef Celebrity, Los Caballeros las prefieren brutas y Protagonistas de nuestra tele.

Santodomingo ha sido objeto de polémica en varias ocasiones, sin embargo, ha logrado convertirse en una mujer exitosa y respetada en Colombia. Este carisma es lo que le ha sumado una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a sus movimientos.

Recientemente, la escritora ha dejado a sus seguidores altamente preocupados al revelar un problema de salud por el pasa. La imagen con la que reveló lo que pasaba dejó a varios impactados. ¿Ya la viste? Acá te contamos lo que le sucede.

Isabella Santodomingo ha tenido varios inconvenientes de salud por oído. Fotografía por: Instagram Isabella Santodomingo

¿Qué le pasa a Isabella Santodomingo?

A finales de 2023, Isabella se sometió a una timpanoplastia con el objetivo de reparar un daño en su tímpano. Lamentablemente, la cirugía no tuvo el resultado esperado, por lo que en febrero de 2024 fue necesaria una segunda intervención, aún más delicada.

Santodomingo enfrentó una situación inesperada: a pesar de someterse a tres cirugías para solucionar sus problemas auditivos, su condición empeoró. Esta complicación fue el resultado de una decisión equivocada que tomó.

Ahora, a través de una publicación en Instagram, compartió con sus seguidores una foto donde se veía un moretón en su ojo izquierdo. En el texto que acompañaba la imagen, narró los problemas de salud que ha enfrentado este año.

“Un tris aporreada tras una nueva cirugía, pero optimista. ‘Esta vez sí va a ser’, me digo todos los días. Pareciera una bobada, pero no hay nada más delicado que el oído. Eso lo aprendí este año a los totazos”, comenzó relatando.

“Por confiada y por afanarme no escogí bien quien me operaría ni entendí qué tipo de procedimiento me haría, simplemente confié en que era algo sencillo y, de verdad, creí que todo iba a salir bien. Me equivoqué y lo reconozco”, añadió Isabella.

Santodomingo indicó que lleva 4 cirugías en casi 10 meses y que aún tiene la esperanza intacta en recuperar su audición por completo.

“Lo bueno, en medio de lo malo, es haber aprendido a disfrutar el silencio, a escucharme más a mi misma, a ser más introspectiva, más empática y más resiliente; a escribir más del alma... más bonito. Todo lo que nos pasa en la vida puede ser bueno o malo, dependiendo del lente con el que escojas mirarlo”, finalizó la actriz.