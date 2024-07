Isabella Santodomingo sorprendió por su cambio en redes: “No molesten”

Isabella Santodomingo, marcó una época con su carisma y versatilidad. Nacida en Barranquilla, su incursión en el mundo del espectáculo la ha llevado a compartir pantalla con grandes talentos.

Santo Domingo ha sido objeto de polémica en varias ocasiones, sin embargo, ha logrado convertirse en una mujer exitosa y respetada en Colombia. Este carisma es lo que le ha sumado una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a sus movimientos.

¿Qué le pasó a Isabella Santodomingo?

Con el paso de los años, la actriz se convirtió en un referente de la televisión colombiana. Su opinión sobre temas de actualidad y su personalidad auténtica la convirtieron en una figura influyente en las redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, ha mantenido un contacto cercano con sus seguidores, compartiendo sus experiencias y proyectos nuevos, pues también se destaca como una gran escritora.

Recientemente, Santo Domingo estuvo en entrevista con la periodista Eva Rey, con quien se sinceró sobre lo que ella pensaba a cerca de la política y otros temas importantes por los que fue cuestionada.

En los clips de promoción que fueron publicados a través del perfil de Instagram, la escritora respondió muy honestamente a varias preguntas que Eva le preguntó, entre ellas si realmente le preocupa el paso del tiempo, un tema que para algunas famosos sí es muy relevante y difícil de verlo.

“No, me preocupa la poca información que tenemos nosotras sobre la salud”, esto refiriéndose a qué tanta información había encontrado entre sus allegadas sobre la menopausia y otros cambios que aparecen con el cambio que va teniendo el cuerpo.

Si bien a la actriz no le preocupa mucho ese cambio en términos de apariencia, para algunos usuarios de las redes el cambio físico que ha tenido, sí es un poco evidente, provocando opiniones encontradas entre sus seguidores.

“Qué le pasó a Isabella”; “Se ve muy diferente ahora”; “Creo que se ha inyectado mucho la cara, no sé qué se hizo”, fueron algunos comentarios. Sin embargo, otros no se centraron en ello sino en la normalidad de lucir diferentes con los años: “No molesten, es simplemente que uno envejece y ya, nada raro”; “La gente sí critica, déjenla en paz”; “En qué les afecta, es más importante lo que está diciendo por Dios”.