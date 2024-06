Iván Duque y su noviazgo con una participante de MasterChef Celebrity Colombia 2024

MasterChef Celebrity Colombia empezó el pasado 18 de junio y en su sexta temporada reunió a 22 celebridades que están poniendo a prueba sus habilidades culinarias en la cocina más importante del mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que una de las actrices que se encuentra en el reality, fue novia del expresidente de Colombia, Iván Duque.

El expresidente, que inició su carrera política en 2001 en compañía del ministro de Hacienda en ese entonces, Juan Manuel Santos, llegó a ser elegido como el mandatario del país en las elecciones que se llevaron a cabo en 2018 con un total de 10.398.689 votos en segunda vuelta, superando así a su contrincante político, Gustavo Petro.

Iván Duque y el noviazgo con una participante de MasterChef Colombia

Durante su mandato, Iván Duque enfrentó varias situaciones muy complicadas en el país, como el Paro Nacional y la pandemia de COVID-19, que afectaron no solo al sistema de salud colombiano, sino también a la economía. Tras su salida de la presidencia, el expresidente ha dado charlas, ha pasado tiempo con su familia y se ha dedicado a muchos de sus grandes hobbies, como la música.

Sin embargo, el expresidente ha vuelto a dar de qué hablar debido a una relación amorosa que sostuvo hace muchos años y que involucra a una de las concursantes de MasterChef Celebrity Colombia 2024. En una entrevista con la Revista Bocas, el exmandatario reveló que en su juventud había tenido un noviazgo con la ahora actriz María Fernanda Yepes, quien está participando en el reality de cocina.

“No, pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época”, aseguró el expresidente colombiano, que posteriormente, en tono de broma, pidió que esa respuesta no fuera publicada para evitar tener inconvenientes con su esposa, María Juliana Ruiz Sandoval.

Posteriormente, fue la actriz, que tras la insistencia de varios medios de comunicación, decidió dar a conocer su versión de lo que había sucedido con Iván Duque. “Yo no tenía muchas amigas porque me hacían bullying, por paisa. En un prom de colegio, conocí a Duque (…) Después de esa amistad… sí, digamos que nos volvimos noviecitos. Pero fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces tampoco era que saliera tanto”, afirmó.