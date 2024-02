Iván Lalinde aprovechó San Valentín y destapó historia de amor: “11 años juntos”

Iván Lalinde es un periodista y presentador que ha ganado fama por su carisma y su simpatía. Actualmente es presentador del programa matutino Día a Día de Caracol Televisión.

El nacido en Medellín ha trabajado en varios programas, incluyendo El desayuno, El Precio es Correcto y La Voz Kids. En cada una de dichas producciones de destacó por su estilo informal y su capacidad para conectar con el público.

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

Para quienes lo conocen y siguen en redes sociales, saben que el presentador no habla mucho de sus círculo privado, de hecho suele ser muy hermético con algunos detalles, sin embargo, esta vez mostró a uno de los amores de su vida.

A través de sus redes sociales, Lalinde mostró a ese ser vivo con el que lleva 11 años y ama con todas sus fuerzas.

Se trata de Irene, la ganta que lo tiene enamorado y con quien lleva muchos años conviviendo felizmente.

“Historia de amor: mi ‘moneca’ hermosa, mi Irene, la doña mayor. Llevamos más de 11 años juntos, años de mucho aprendizaje, de conocernos”, comenzó diciendo.

Igualmente dijo: “Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces. Por cierto, fueron muy irresponsables porque jamás me advirtieron todas las condiciones físicas que tenía (o tiene) la gatica blanca de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga. Irene es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); y de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa”.

El presentador de Día a Día continuó asegurando que, a Irene varias familias la habían devuelto, diciendo que era agresiva, pero en realidad es una gatica muy nerviosa por lo que le tenía miedo a lo desconocido.

“Esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes en el proceso de adopción. Si este sitio hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo. Pero el hubiera no existe y por fortuna llegó a nuestro hogar”, reveló.

Iván Lalinde cerró su mensaje asegurando con que se sentía un poco contento por el error que cometió la tienda de mascotas, pues gracias a ello tiene logró que esta pequeña estuviera en casa y generaran un vínculo grande. “Aquí es donde digo, siquiera esa tienda fue irresponsable. ¿Quieres que te diga el nombre de ese sitio? ¡No! Ya debieron aprender, espero”.