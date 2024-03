Iván Lalinde confesó el ‘errorcito’ que casi le cuesta el puesto en televisión

Iván Lalinde, reconocido presentador colombiano, ha pasado por momentos memorables en su carrera televisiva, primero en RCN y después por Caracol Televisión, en donde su aprendizaje se afianzó.

Su paso por varios segmentos y programas de televisión, lo consolidó como uno de los rostros más queridos del país y a raíz de esa experiencia, su espontaneidad y capacidad de improvisación, hoy en día es el conductor de ‘La voz kids’ y ‘Día a Día’.

A pesar de haber pasado por muchas cosas en el mismo canal, hubo una vez que dudó que su estadía sería más larga y todo fue a raíz de un ‘errorcito’ al aire.

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

En una entrevista con ‘Juanpis Gonzáles’, el presentador paisa se sinceró sobre uno de los errores que más recuerda y por el que pasó apenado varios días.

Todo se remonta al año en el que estaba trabajando en RCN, para el segmento de entretenimiento y allí pensó que saldría de la televisión por un buen tiempo.

“Yo estaba en Noticias RCN y Luis Calle -que era un teso- me mandó a cubrir los premios Grammy porque por primera vez una colombiana estaba nominada, Shakira, eso fue en el año 1999”, empezó diciendo.

Después, contó que esa era la primera vez él viajaba a un cubrimiento internacional y para el evento solo había una sola escarapela “yo estaba solo con la cámara y haciendo entrevistas, hice unas entrevistas espectaculares”.

“Llegó la hora del directo, era para el noticiero de las 7 de la noche (...) Jorge Alfredo Vargas decía, Iván Lalinde se encuentra en Los Ángeles y yo Iván, buenas noches allá en Bogotá son las 7 de la noche y aquí en Manizales son las 4 de la tarde”.

El presentador de Día a Día, aseguró que sintió un vacío en su estómago cuando se dio cuenta que se había equivocado en vivo y buscando explicarle a los televidentes que realmente se encontraba en Los Ángeles continuó dando su nota, la cual duró aproximadamente 3 minutos.

“Salí descompuesto con ganas de irme (...) Me llama Santiago Rodríguez, mi compañero de sección y me dice ‘usted si es mucho guev%n, de verdad’. Ay, Santiago cierto que me van a despedir y me dijo ‘usted es mucho m$r%ca, mucho montañero”.

No obstante, lo que más le preocupaba era que su jefe decidiera prescindir de sus servicios y no cancelarle el contrato de inmediato, sin embargo, no fue así: “Eso fue horrible. Duré deprimido toda la semana, pues la verdad me la perdonaron y empecé a ser yo”.

Luego de haber pasado por ese error en vivo, el conductor de ‘La voz kids’ aseguró que todo ha sido un camino de aprendizajes y que hoy agradece haber pasado por tanto, pues lo que tiene son anécdotas en sus 30 años de carrera en la televisión.