Ella es el ‘verdadero amor’ de Iván Lalinde, de Día a Día: están juntos desde 2011

Iván Lalinde es un destacado presentador de televisión colombiano con una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Nacido en Medellín, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión nacional gracias a su carisma, profesionalismo y versatilidad.

Desde el inicio de su carrera, Lalinde ha ganado experiencia y visibilidad, desempeñándose como presentador de varios programas de entretenimiento y concursos, como ‘El precio es correcto’, ganándose el cariño del público colombiano. Su talento y capacidad para conectar con la audiencia, así como su habilidad para manejar diferentes formatos televisivos, lo han hecho destacar en la industria.

En la actualidad, Iván es uno de los presentadores principales de ‘Día a Día’, el popular matutino de Canal Caracol. En este espacio, comparte la conducción con otros reconocidos presentadores como Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, ofreciendo a los televidentes una mezcla de entretenimiento, información y consejos útiles para el día a día.

Así es la historia de amor de Iván Lalinde e Irene

Al ser una figura tan importante de la televisión colombiana, sus seguidores no solamente se preocupan por sus aconteceres profesionales, sino también por su vida privada. Ejemplo de esto, es la admiración que han mostrado los usuarios en redes sociales al conocer la historia de amor de Iván con Irene, una gatica que sufre de algunas limitaciones físicas y con la que ya ha compartido más de una década.

“Llevamos más de 11 años juntos, tiempo de mucho aprendizaje, de conocernos. Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces”, indicó Lalinde por medio de una publicación en Instagram.

Sin embargo, el presentador explicó que, durante el proceso de adopción, la tienda “fue irresponsable” ya que le ocultaron todos los problemas de salud que tenía Irene.

“La gatica blanca de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa”, añadió.

Te puede interesar: Iván Lalinde se quita añitos con lujoso procedimiento estético: “Los años pasan”

Asimismo, indicó que la gatica no solo sufría por su condición física, sino por las heridas emocionales que le generó el haber sido devuelta varias veces a la veterinaria. Según contó, las familias que la habían adoptado antes no aguantaron su temperamento, y decidieron devolverla.

“Esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes. Si este sitio hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una, sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo”, concluyó.

Cabe recordar que además de Irene, Iván Lalinde también tiene a Abril, una gatica que llegó a su vida en 2017. “No fue fácil juntarlas, se han peleado desde que se vieron. Ahora creo que aplica para ellas: ni contigo, ni sin ti”, es el mensaje con el que el presentador describió la relación entre ambas mascotas.

*Contenido generado con asistencia de la IA.