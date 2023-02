Iván Lalinde, muy afectado por trágica muerte de compañero en ‘Día a Día’

Ivan Lalinde, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, se encuentra pasando por un difícil momento al confirmarse el fallecimiento de su madre el pasado 22 de diciembre.

Desde hace un tiempo regresó a Caracol Televisión, y aunque empezó en el reality ‘La Voz Kids’ como presentador al lado de Laura Acuña, ahora hace parte del equipo de ‘Día a Día’.

Iván Lalinde y la muerte de un compañero

Su extensa carrera en la televisión colombiana que le ha permitido consolidarse como uno de los presentadores más queridos, por tal motivo la audiencia del matutino siempre está pendiente de él.

Iván Lalinde se mostró melancólico y destacó que en ese momento que “fue repentino, se fue un amigo”. ¿Quién fue? Fotografía por: instagram

No obstante, esta vez el presentador no escondió su dolor al enterarse de la dolorosa partida de uno de sus compañeros a quién describió como un bacán.

Se trata de Andrés Bermúdez, conocido popularmente en el mundo del cine colombiano como Chispas y quien pertenecía a la Academia Colombiana de Cine.

“Lamentamos el fallecimiento de ‘Chispas’ Bermúdez, quien fue miembro activo de la Academia y de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Trabajó en la película colombiana Paraíso Travel y se desempeñó como D. P. en numerosos comerciales, cortometrajes y videoclips. Mucha paz y luz para sus allegados”, indicó la Academia.

A través de sus historias, el presentador se refirió a esta pérdida y la relacionó con la que sufrió recientemente con su mamá: “Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas repentinas por un accidente, es muy triste. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como ‘achicopalado’”.

Después, concluyó: “Les cuento una cosa, lo de la mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”.

Otra de las presentadoras del matutino que se refirió al fallecimiento fue Carolina Cruz, quien había trabajado con él y conocía su gran experiencia y profesionalismo, pues se desempeñó como director de fotografía años atrás.

“Ahora, ¿quién? No había uno mejor. Nos quedaron faltando más proyectos juntos. Gracias por tu chispa. Fuerza para lo más importante: tu familia hermosa”, manifestó la vallecaucana, visiblemente afectada.

