Iván Lalinde hizo llorar a Carolina Cruz con conmovedor video, ¿de qué se trata?

Día a Día es el programa matutino de Caracol Televisión, en él, se pueden encontrar entrevistas a una diversidad de celebridades invitadas y, además, se realizan varias actividades con el fin de amenizar el programa.

Actualmente los conductores son Carolina Soto, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde. También, se dan algunas recetas por parte de Juan Diego Vanegas, esposo de la apneista dueña de varios récords panamericanos, Sofía Gómez.

Recientemente, las lágrimas fueron las protagonistas del programa gracias a un video que encontró Lalinde y que puso a todos muy nostálgicos. ¿De qué se trata? Acá te contamos.

Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, se conmovió con video que mostró Iván Lalinde. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Carolina Cruz lloró en Día a Día hoy?

Este jueves 26 de octubre Iván puso a llorar a sus compañeros de trabajo. Lo anterior, al dejarles ver un clip en donde se ve al cantante español, David Bisbal, hablando y cantándole a su padre, José Bisbal, quien padece Alzheimer.

“Estoy con los ojos llorosos porque me encontré un video y creo que es lo más lindo que van a ver hoy. David Bisbal sacó un documental y hay una conversación con su papá, que padece Alzheimer… Es espectacular”, dijo el presentador.

En el clip se puede ver al artista contándole la historia de un boxeador que resulta ser José y cuando le dice que ese hombre es su padre se ve la cara de confusión de su progenitor.

“Mi padre se llama José Bisbal. Ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Yo soy David, es que no te acuerdas de mí. Lo que pasa es que he crecido. Mira ya tengo barba blanca y todo [...]. Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo si me acuerdo de ti y eso es lo importante”.

Después estás palabras, David comienza a cantar, acaricia el rostro de su padre y le pide que le dé un abrazo.

Con las imágenes anteriores, una de la que más se conmovió fue Carolina Cruz, quien recurrió a un pañuelo para secar sus lágrimas.

David Bisbal conmueve con una escena llena de amor junto a Pepe, su padre, ex boxeador afectado por el Alzheimer.



No se pierdan este documental acerca de sus veinte años de carrera. Disponible en Movistar Plus+

Vidéo @soydealmeria pic.twitter.com/ru3FsmCDdn — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) October 26, 2023

Finalmente, Lalinde dijo: “A la persona que le dio la vida, tenerles esa paciencia, conversar con ellos. Miren, es una enfermedad que cada vez hay en más familias y que lo coge a uno fuera de base porque no se sabe cómo manejarla… El amor, la compañía”.