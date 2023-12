Iván Lalinde preocupó por su estado de salud en redes: “estoy haciendo terapias”

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de Colombia. Durante sus años en la televisión ha hecho parte de diversas producciones que lo han convertido en una de las celebridades más apreciadas del país.

Actualmente, es posible verlo todas las mañanas a través de Caracol Televisión. El matutino del canal tiene a Lalinde presentando Día a Día junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y el comediante Jhovanoty.

Puedes leer: Carolina Soto sorprendió con nuevo negocio: ¿Rivalidad con Iván Lalinde?

Recientemente, Iván se ha hecho viral al publicar un video que dejó a sus seguidores un poco preocupados por su estado de salud, pues, aparece con una mascarilla para respirar. ¿Qué le pasó? Acá te contamos lo que se sabe.

El presentador es uno de los más queridos del país. Fotografía por: Cortesía

¿Qué le pasó a Iván Lalinde?

El pasado lunes 18 de diciembre un par de video que subió el presentador llamaron la atención de aquellos que lo siguen. El integrante de Día a Día aclaró que pasa por algunas complicaciones de salud pero que espera recuperar muy pronto.

Lee también: Iván Lalinde decidió abrir nuevo negocio en el que nadie imaginó verlo ¿Qué es?

En el video aparece con una mascarilla respirando con un poco de dificultad. Para que no se pensara que se trataba de algo grave, decidió contar lo que le pasa:

“Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho, en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”.

Puedes leer: Famoso presentador vuelve a ‘Día a Día’ y otro se va, ¿de quienes se trata?

“Estas terapias tiene que ser ‘seguiditas’, llevo cuatro días y me tocó parar el fin de semana ¡Ay, Dios mío!”, añadió Iván. Allí se vio como le daban algunas palmaditas en la espalda para, según la terapeuta, “despegar la flema de los pulmones”.

Muchos ya le han deseado al presentador pronta recuperación para que pueda seguir cumpliendo con sus labores en Caracol Televisión.