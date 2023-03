Iván Lalinde reaccionó a actitud de Gema en El Desafío The Box 2023: “Exageradita”

El pasado miércoles 22 de marzo se estrenó en las pantallas de la televisión colombiana El Desafío: the box. El propósito del programa es poner a prueba las capacidades físicas y mentales de cada uno de los concursantes.

Por ello, día a día se enfrentan a una variedad de pruebas en las que deben correr, saltar, arrastrarse en el barro, armar rompecabezas, entre otro tipo de ejercicios que demuestren el talante y habilidad de cada persona en el programa.

Este año, y con tan solo un capítulo emitido, una de las concursantes ya ha llamado la atención de todos los espectadores. Se trata de Yanci Alejandra Ulloa Agudelo, conocida como Gema.

Iván Lalinde reaccionó a actitud de Gema en El Desafío

En el primer capítulo de El Desafío se lograron conformar los cuatro equipos que han sido tradición los últimos años: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Una de las mujeres que conforma el equipo Beta es Gema, quien se robó la atención del primer capítulo. La concursante, al lograr ser parte de esta fase del programa no dudó en llorar y en hacer una oración con las manos extendidas hacia el cielo.

Más tarde, volvió llorar en medio de un momento de reflexión en el que estaba sola en el cuarto. Sus compañeros, al verla, dudaron un poco de su espiritualidad y la conexión que quiere expresar con el entorno en el que se encuentra.

Así mismo, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de hablar de Gema quien también agradeció al sol y a una mariposa en momentos diferentes del capítulo.

Una de las personas que reaccionó a la actitud de Gema fue el presentador Iván Lalinde. Aunque él no dijo nada, con las expresiones de su rostro dejó ver que le parecía un poco extraño lo que pasaba con la participante.

Incluso, en sus historias de Instagram puso una caja de opiniones para interactuar con sus seguidores al respecto. Varios de ellos pusieron opiniones como: “Exageradita”.

Lalinde no fue el único en manifestarse, en redes como Twitter varia gente dejó memes y comentarios sobre el tema. Algunos fueron:

“Ahora Gema se pone a llorar en la fiesta agradeciendo la oportunidad de escuchar música en vivo”, “La Gema antes no dijo, gracias a mi placenta”, “La Gema ya se hizo coger fastidio”, y “Oe pero Gema dizque mis ovarios no procesan, amigaaa”.

Así mismo, los mensajes continuaron: “¿Esa Gema qué?”, “Que cringe me dio la Gema en El Desafío”, “Gema va a ser esa competidora que se la va a pasar llorando todo El Desafío que pereza”, y “Creo que Gema no está consciente que está en El Desafío y no en un retiro espiritual”.