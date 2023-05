Iván Lalinde se confesó: Dijo por qué no habla en público de su orientación sexual

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Su estilo y profesionalismo lo han posicionado como una de las figuras públicas más reconocidas del país.

El antioqueño se ha logrado ganar el corazón de sus seguidores, por lo que día a día, estos quisieran saber un poco más de los avances de su carrera profesional y otro poco de lo que ha sido su vida privada.

Ahora, el presentador ha revelado una parte muy importante de su vida al hablar de su vida personal y su orientación sexual.

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

Dejando de lado su vida profesional, el antioqueño es bastante activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores.

En entrevista con Eva Rey el presentador decidió responder a la pregunta sobre su orientación sexual y la razón por la que casi no habla del tema de manera pública.

“Hablando de meter la lengua hasta el finalillo, tú nunca has tenido problema en reconocer tu orientación sexual. ¿Te han puesto algún problema en algún momento?”, preguntó la periodista española.

Ante ello, Lalinde respondió muy seguro: “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo si me entendés. Nunca he dicho no, nunca he dicho sí, porque es como si yo te digo ‘mucho gusto Eva soy tal’. ‘No, yo estoy de acuerdo, soy Eva Rey heterosexual’. Uno no lo dice”, señaló ella.

Luego el presentador de Día a Día dijo: “O sea, cuando me lo preguntas en las redes les digo ¿en serio a ti te importa con quién cul3@?”.

Para finalizar dijo que desde que su papá y su mamá supieran, estaba cómodo y feliz: “¿Cuál fue la reacción de tu mamá?”, preguntó Eva Rey, a lo que el periodista recordándola señaló que duró aproximadamente 20 días.

Sin ánimo de hacerlo sentir melancólico por el reciente fallecimiento de su madre, la periodista decidió dejar el tema hasta ahí y hablar sobre otro tema que no lo hiciera soltar lágrimas.

Muerte de la mamá de Iván Lalinde

El pasado mes de diciembre de 2022 se confirmó el fallecimiento de su madre. A través de la cuenta oficial del programa Día a Día, en el que ocasionalmente está el presentador, se ratificó la triste noticia. En la publicación indicaron que ese día empezaban el programa con desconsuelo por lo sucedido y le mandaron toda la fuerza a Lalinde y su familia.

La madre del antioqueño se llamaba Tere Gallego de Lalinde, tenía 92 años. En cuanto al papá del presentador carismático, se sabe que murió durante la pandemia por la covid-19.