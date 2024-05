Iván Lalinde se quita añitos con lujoso procedimiento estético: “Los años pasan”

Iván Lalinde es un reconocido presentador colombiano que ha cautivado al público con su carisma y profesionalismo. Su trayectoria en la televisión colombiana abarca más de 20 años, consolidándolo como una figura emblemática de la pantalla chica.

Lalinde ha conducido exitosos programas como El desayuno, El precio es correcto y Día a día, este último en el canal Caracol Televisión, donde se ha ganado el cariño de miles de televidentes por su naturalidad, espontaneidad y sensibilidad.

Por lo anterior, los seguidores del comunicador están atentos constantemente a lo que pasa tanto en su carrera profesional, como en su entrono personal. De hecho, recientemente pudieron escuchar que Iván se hizo un retoque estético en su rostro. ¿Qué se practicó?

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de Colombia. Fotografía por: Cromos captura de pantalla

¿Qué se hizo Iván Lalinde?

Iván, desde su debut en El precio es correcto, ha conquistado a la audiencia con su atractivo. Sin embargo, no niega recurrir a algunos “trucos” para mantener su belleza.

Recientemente, se sometió a un procedimiento estético para disimular las arrugas alrededor de sus ojos, un signo natural del paso del tiempo. A pesar de esto, Iván se muestra confiado en su físico y afirma que estos procesos son parte natural de la vida.

“Acuérdense que uno tiene que hacerse una limpieza facial, es importante consentirse la piel. Por estos días yo estoy sintiendo que estas arrugas se marcan más, yo no me voy a poner bótox, me gustan mis arrugas. El tiempo pasa y los años pasan”, contó el presentador.

Si bien no se trató de una intervención invasiva, Lalinde enfatizó la importancia de ciertos tratamientos faciales para conservar la piel en óptimas condiciones y cuidarla. Sus seguidores no dudaron en elogiar el resultado.