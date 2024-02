J Balvin en vilo por grave estado de salud de un ser querido: “Duele verlo así”

J Balvin es uno de los talentos más destacados dentro de la música urbana, pues desde que empezó su carrera, le abrió el camino en la escena internacional a otros cantantes que hoy en día se benefician de este trabajo realizado.

Te puede interesar: Thalía reveló que padece extraña enfermedad y una fuerte condición permanente

Puedes ver más contenidos como este aquí

Su música fue más allá de un nicho, mezclando ritmos de manera innovadora, creando una nueva ola de música urbana con amplia influencia de otros géneros y aunque ahora esté más alejado de esa industria, sigue siendo reconocido por todo su trabajo desde que inició.

¿Qué pasó con J Balvin?

Ahora que es padre, J Balvin decidió dedicarse más a su vida privada y a su salud mental, pues a raíz de todo el trabajo y los constantes viajes que realizó, se empezó a afectar su tranquilidad.

Si bien, aún continúa sacando canciones, y presentándose ocasionalmente en algunos shows de amigos cercanos, su vida está dedicada más a su hijo Río, su esposa y su hogar.

Justamente, uno de los integrantes de su familia, lo tiene muy preocupado y pidiendo oraciones pues se encuentra mal de salud.

Se trata de su perrito Enzo, con quien ha posado en varias ocasiones en redes sociales, y llegó a su vida para acompañarlo y darle todo su amor.

A través de redes sociales, el paisa publicó una imagen en la que se pudo ver al animalito acostado y conectado con un tipo de suero. Esta dolorosa imagen, J Balvin la acompañó con un texto con el que dejó claro lo afectado que estaba por ello.

Sin contar muchos detalles sobre su mascota, el cantante colombiano le hizo saber a sus más de 51 millones de seguidores en Instagram que Enzo, está en una veterinaria, siendo atendido por los especialistas.

“Está viejito mi rey, duele verlo en la clínica porque no se puede mover. Ayer estaba súper y hoy, pues así es la vida”, señaló.

Después agregó: “Enzo tiene casi 120 años en vida de humano, casi 14 años conmigo”. Después de ello, la modelo argentina, Valentina Ferrer también publicó una foto con el perrito en el veterinario señalando que poco a poco iba mejorando “He’s getting better!!! (Está mejorando) … Go my Enzo (Vamos mi Enzo) … Está viejito pero para delante. Él es mi protector número 1″.

Fotografía por: Captura de pantalla

Una vez se conoció la noticia, varios seguidores no dudaron en dejarle un mensaje de ánimo al cantante: “Dios, solo los que los amamos, sabemos lo que ellos nos duelen”; “estas noticias son las que me duelen”; “es el momento más difícil, ojalá duraran más que nosotros”; “esperamos que se recupere pronto Enzo”, entre otros.