Paola Turbay y los detalles sobre su última noche con Jaime Garzón: “Nos reímos”

Paola Turbay y Jaime Garzón, dos figuras que marcaron un hito en la cultura colombiana, se conocieron en un contexto particular: el concurso de Señorita Colombia de 1991. En aquel entonces, Paola, radiante y llena de sueños, era una de las candidatas más destacadas. Jaime, por su parte, era un periodista irreverente y crítico, que con su humor ácido y su mirada perspicaz se había ganado un lugar especial en el corazón de los colombianos.

Te puede interesar: Hijos de Rochi Stevenson, estudian en prestigioso colegio de Barranquilla, este es

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

La interacción entre ambos fue más allá de una simple entrevista. Jaime, con su estilo único, logró conectar con Paola de una manera especial, generando una química que trascendió las cámaras. Sus conversaciones, llenas de inteligencia y humor, crearon un vínculo que perduró en el tiempo.

¿Qué dijo Paola Turbay sobre Jaime Garzón?

La belleza de Paola cautivó a Jaime, pero más allá de la apariencia física, ambos compartían una visión crítica de la realidad colombiana y un profundo sentido del humor. Garzón, con su programa de radio y televisión, se convirtió en una voz disidente que denunciaba la violencia y la corrupción.

Paola, por su parte, siempre ha sido una figura pública admirada por su belleza y carisma, pero también por su inteligencia y compromiso social.

La amistad entre ambos se consolidó a lo largo de los años, y compartían largas conversaciones sobre política, sociedad y cultura. Jaime encontraba en Paola una confidente, alguien con quien podía ser él mismo sin reservas. Paola, a su vez, admiraba la valentía y el ingenio de Garzón, y encontraba en él un amigo leal y divertido.

A pesar de sus diferentes roles en la sociedad, ambos lograron conectar a tal punto de compartir varios momentos importantes de la vida privada de cada uno.

Años atrás, en conmemoración a los 20 años desde el impactante crimen en contra de Jaime Garzón, la exreina compartió detalles de cómo fue la última noche que compartió con el humorista.

Paola contó que la noche anterior al fallecimiento de Garzón, un amigo de CM& le dijo que dejara de andar con él: “Otro amigo de CM& me había gritado desde el otro lado del noticiero: ‘Deje de andar con Garzón que la terminan matando a usted también’” escribió en ese momento.

La actriz, que publicó el texto en 2019 pero un día como hoy, 13 de agosto, recordó que hablaron de un guion para una obra, de unas “cuentas pendientes”, de una tutela que acababa de ganar y de la conversación que había tenido con Castaño desde la cárcel.

Fotografía por: Captura de pantalla

“Nos reímos y tal como lo hizo tantas veces, se fue sin despedirse. Aunque no pensé que ese sería nuestro último encuentro, algo no me dejó tranquila, pero lo dejé pasar...”.

En su relato, Turbay manifestó que su amigo Germán Campuzano fue el encargado de llamarla para darle la triste noticia.

“Jaime se fue para ser inmortal. Nada que hacer; es el más grande referente e inspiración en nuestro país. Siempre lo tendré en mi corazón y en un compartimiento de mi cabeza del que no logra salir. Tampoco quiero que lo haga”.