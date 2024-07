Ella sería la preciosa y joven novia de James Rodríguez, estuvo en la Copa América

James Rodríguez llegó a la Copa América 2024 con la misión de liderar a una selección colombiana renovada y hambrienta de gloria. El veterano jugador, con 33 años en sus espaldas, no decepcionó.

El colombiano se destacó como la figura principal del equipo, conduciendo a los cafeteros hasta la final del torneo, donde sucumbieron ante una poderosa Argentina.

Sin importar el resultado, el 10 de la Selección ahora mismo es uno de los más buscados y aplaudidos, pues en la Copa América volvió a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia.

¿Quién es la novia de James Rodríguez?

El mundo del fútbol y la farándula se han visto envueltos este viernes, en un nuevo revuelo: la posible relación entre el astro colombiano James Rodríguez y una modelo conocida.

Tras su mediática participación en la Copa América, el jugador del Al Rayyan ha vuelto a ser el centro de atención de la prensa rosa por un supuesto romance nuevo.

Ahora, varios aficionados y asistentes al partido de la final, compartieron videos donde aparecen Samuel y Salomé Rodríguez con familiares y amigos. Entre estos videos, uno destacó al hijo menor junto a la modelo de 21 años, Luisa Duque, quien se rumorea que es la nueva pareja sentimental de James Rodríguez.

Ante ello, los usuarios de las redes no esperaron a comentar sobre la mujer. “Y a el lado la novia Luisa duque, esa mujer es hermosa”; “Voy a fingir que no vi a Luisa Duque por qué me duele y me lastima James David”; “La chica tiene un aire a Paulina Vega”.

Cabe mencionar que, a James, se le ha relacionado con otras mujeres en el pasado sin confirmación oficial, pero este rumor de citas ha sido el más persistente en los últimos años.

En sus redes sociales, se muestra enfocado principalmente en su carrera deportiva y en la crianza de su hijo Samuel, quien lo acompaña a todos los partidos que puede.

Con 201 mil seguidores y según la cuenta de Instagram de la joven, es creadora de contenido y vive en Medellín.

En su perfil oficial, también destaca un link de fotografías en las que se nota que su experiencia como modelo es muy amplia.