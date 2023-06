James Rodríguez confirmó si tiene novia y contó cómo se lleva con su ex

James Rodríguez es uno de los deportistas más reconocidos de Colombia. Además de haber pasado por varios clubes de fútbol internacionales, se ha ganado numerosos premios entre los que se encuentra la Bota de Oro del Mundial de Brasil en 2014.

Lo anterior, ha hecho que el futbolista amase una gran cantidad de seguidores que diariamente se preguntan por lo que viene en su carrera profesional y lo que sucede en su entorno personal, sobre todo, cuando se trata de su vida romántica.

Recientemente, se conoció que el deportista está en su país de origen y aprovechó el tiempo para ponerse al frente de varios negocios como la inauguración de su nuevo restaurante llamado Arrogante. Además, estuvo en una entrevista en donde despejó varias dudas que tenían sus fanáticos.

Se sospechaba que James Rodríguez y Aleska Génesis eran pareja. Fotografía por: Instagram @ jamesrodriguez10 / @aleskagenesis

¿James Rodríguez tiene novia?

Muchas dudas se han generado en torno a la vida sentimental del exjugador del Olympiacos. En los últimos días se le había relacionado con la modelo Aleska Génesis, quien también es exnovia del cantante de reguetón, Nicky Jam.

Lo anterior, porque se les vio en juntos en el aeropuerto de Miami, pero, en una entrevista que le hizo Revista Semana, contó si realmente está o no con ella.

“Ahora estoy solo. Pero es verdad que tengo amigas, soy una persona muy social, no solo con las mujeres, sino con todo el mundo”, dijo.

Además, indicó que entre él y Aleska no pasa nada y que sus fans no deberían creer en todo lo que ven o escuchan pues le han puesto a su lado novias cada tanto tiempo.

“A mí me han puesto chisme por todo lado… Ella es una amiga, no pasa absolutamente nada. Somos amigos hace algún tiempo ya, a mí me han puesto novia cada 20 días”, indicó James.

¿Cómo se lleva James con Daniela Ospina?

En la misma entrevista el futbolista habló sobre su relación con la mamá de su hija mayor, Daniela Ospina, quien actualmente se encuentra esperando un hijo con Gabriel Coronel.

Rodríguez afirmó que la noticia de su embarazo fue algo recibió con alegría pues su hija tendrá otro hermano y porque a Daniela se le ve muy feliz.

“Quedé muy bien [con Daniela]…”, contestó el cucuteño. A él, también le hicieron la pregunta de si todavía la quería como pareja, a ello respondió:

“Claro, por qué no, es la mamá de mi hija… Estoy contento porque va a ser madre de nuevo y mi hija va a tener otro hermanito, estoy feliz por eso”, finalizó.