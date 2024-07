¿James Rodríguez tiene nueva novia? Filtran prueba reina de su posible relación

James Rodríguez fue considerado por la Conmebol como el mejor jugador de la pasada Copa América 2024, realizada en Estados Unidos. Aunque la Selección Colombia perdió la final contra Argentina, el número 10 de la ‘tricolor’ pudo llevarse el trofeo que lo acreditó como el futbolista que mejor hizo su trabajo durante la competencia.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, las redes sociales han fijado sus miradas lejos del desarrollo profesional de James, para centrarse en su vida personal; específicamente en la que podría ser la nueva relación sentimental de Rodríguez.

¿Quién sería la nueva novia de James Rodríguez?

Aunque el nacido en Cúcuta es un poco hermético con su vida amorosa, es de conocimiento público dos mujeres que han generado demasiado impacto en él: su exesposa Daniela Ospina, hermana del portero David Ospina, con quien tuvo su hija mayor Salomé; y su exnovia Shannon de Lima, con quien terminó en julio de 2021.

Entonces, ya son tres años los que han pasado desde la última relación estable de James Rodríguez. Por esto, no es sorpresa que sus seguidores se hayan ido en masa a conocer a la que sería su nueva novia: Luisa Duque.

La joven risaraldense de 21 años ha estado en el ojo de los fanáticos de James, después de que varias cuentas replicaron algunos videos en los que aparecía ella disfrutando de la fiesta del fútbol junto con la mamá del futbolista, María Del Pilar Rubio, y de su hijo menor, Samuel.

Esta sería la prueba reina de la relación entre James Rodríguez y Luisa Duque

Sin embargo, que la mujer hubiese estado con la familia del 10, no es razón para decir que es su nueva pareja. No obstante, los fanáticos no se iban a quedar con la duda, e hicieron sus respectivas investigaciones para hallar un video que sería, para muchos, la prueba reina del nuevo romance de James.

La grabación fue publicada por Alejandra Jaramillo, esposa de Kevin Castaño, compañero de Rodríguez en la Selección. En el video aparecen ella; Geraldine Ponde, esposa de Luis Díaz; y Luisa Duque.

Lo curioso del clip es que cada una sale posando con la camiseta de su respectiva pareja. Así, Jaramillo está con la camiseta de Castaño, Ponde con la de Díaz, y Duque con la de James. Bajo esta lógica, los seguidores del mediocampista no han dudado en asegurar que la risaraldense es su nueva novia.

Por el momento, aunque fuerte, esta sigue siendo solo una hipótesis. Ni James ni Duque han oficializado nada y las investigaciones de sus fanáticos siguen en marcha hasta hallar la verdad.