Novio de Carolina Cruz mostró el romántico apodo que le puso a la presentadora

Carolina Cruz está que no cabe de la dicha, más allá de su trabajo en ‘Día a Día’, o sus dos hijos, ella está disfrutando de su nueva relación, la que confirmó a principios de este año con Jamil Farah. A pesar de que al principio eran muy tímidos, poco a poco se fueron mostrando más y ahora ya no temen gritar a los cuatro vientos que se aman.

El piloto no tiene nada que ver con el mundo de la farándula criolla, pero ahora que tiene un noviazgo con una de las presentadoras de televisión más populares del país ha ganado gran fama y así lo demuestra la acogida que tiene en redes sociales. Como les encanta demostrar todo lo que sienten por el otro, suelen hacerse dedicaciones en las plataformas digitales, el más reciente en hacerlo fue él, con una historia en su Instagram, red en la que tiene más de 160 mil seguidores.

Resulta que recientemente el sanandresano publicó varias historias en las que mostraba detalles de su trabajo y eventos, pero la que más llamó la atención es una que deja ver su protector de pantalla o la imagen que tiene en el fondo de su celular. Como era de esperarse, en la foto en cuestión aparece Carolina Cruz, solo que tiene un efecto de blanco y negro y no es muy clara.

Sin embargo, lo que sí es muy visible es que Jamil Farah la etiquetó en el post para que no haya ninguna duda de que su novia es quien está ahí. Además de eso, es posible ver que le llegó un mensaje de la mismísima Carolina, aparece la foto que tiene en su perfil y no solo eso, la forma en que se saludan, un divertido “Holi”.

Pero eso no fue todo, el novio de Carolina Cruz también demostró como la tiene guardada entre sus contactos, no solo es una palabra, también un emoticón que le da un toque extra de romance: “Amor (corazón rojo)”.

La conmovedora dedicatoria de Carolina Cruz a su novio

Recientemente, la vallecaucana decidió publicar una imagen junto a Jamil en lo que parece un evento social. Allí ambos están posando en una terraza un poco abrazados y relajados como pareja.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el corto mensaje con el que acompañó la imagen y la canción con la que decidió complementarla.

“210 y … @jamil_farah”, escribió, agregándole un emoji de un ninja, un avión, un piloto de avión y un corazón, símbolo de su amor.

La canción que agregó fue la ya conocida LaLa, de Mike Towers. Allí resaltó la letra “a ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared y si yo bajo sabe qué le haré”.