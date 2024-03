¿Robaron a Jared Leto de Thirty Seconds to Mars en Bogotá? Esto pasó realmente

El Festival Estéreo Picnic comenzó oficialmente el jueves 21 de marzo, y una de las bandas más destacadas durante la primera jornada fue Thirty Seconds to Mars, liderada por el reconocido cantante y músico Jared Leto. Sus seguidores esperaron ansiosamente y finalmente, a las 9:00 p.m., la banda apareció en el escenario principal y fueron testigos de una de las mejores presentaciones de la noche.

También puedes leer: Estéreo Picnic 2024 en vivo: ¿Cómo verlo desde tu casa y gratis?

Antes de subir al escenario, el vocalista de la banda estadounidense comentó: “No puedo esperar para verlos en Estéreo Picnic. Ha pasado mucho tiempo. Los hemos extrañado, los amamos y nos veremos pronto”. Thirty Seconds to Mars no defraudó e interpretó sus grandes éxitos, como The Kill, Closer to the Edge, This Is War, Kings and Queens, Attack, Up in the Air, entre muchas otras.

La emoción de ver a la banda de rock era palpable entre los miles de fanáticos, quienes no dejaron de cantar todas sus canciones. Sin embargo, hubo un detalle que ocurrió mientras Jared Leto se acercaba al público y no pasó desapercibido por algunos seguidores en las redes sociales que lo comentaron y hasta compartieron videos.

¿Robaron a Jared Leto en Bogotá?

Durante la presentación de Thirty Seconds to Mars en el escenario principal del Festival Estéreo Picnic, Jared Leto, como es habitual, decidió acercarse al público para cantar, tomarse fotos y saludar a algunos de ellos. Fue precisamente durante este momento que, al cantante, le habrían quitado una gorra que llevaba puesta.

#OPINE. ¿Entonces le robaron la gorra a Jared Leto cuando se acercó a un fanático durante su presentación en el FEP? ¡Nojodás! pic.twitter.com/1bMSRwbF3E — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 22, 2024

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el artista, que llevaba puesta una gorra de color naranja, se acercó a un joven muy emocionado por poder cantar a su lado. En las imágenes, se les ve a ambos compartiendo un momento muy especial, y se puede observar cómo alguien le quita el accesorio a Leto.

Puedes leer: Jared Leto estuvo “parchando” en Bogotá: esto hizo el artista del FEP 2024

Aunque no se puede apreciar con precisión lo que sucedió, las personas pudieron ver a Jared Leto sin la gorra cuando regresaba al escenario. Esto generó molestia entre varios usuarios en las redes sociales, quienes rechazaron lo sucedido.

Sin embargo, en otro video compartido por un usuario en TikTok, se puede observar que después del momento que Jared Leto compartió con sus seguidores, uno de los miembros de seguridad tenía la gorra en sus manos. Esto sugiere que al cantante finalmente no le habrían robado el accesorio y probablemente este sujeto lo tomó para evitar que se le cayera o se le perdiera.