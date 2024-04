¿Javier Hernández Bonnet se retira? Esto dijo de su salida de Noticias Caracol

Con el paso de los años, para muchos se ha convertido en una costumbre ver los partidos de la Selección Colombia acompañados por los comentarios del periodista Javier Hernández Bonnet, quien ha estado presente desde mucho tiempo en las transmisiones de los juegos de la Tricolor y ha resaltado por sus análisis de los partidos.

El periodista caldense, que reside en Bogotá desde hace varios años, se ha convertido en uno de los referentes del periodismo deportivo. Su constante participación en las transmisiones del Gol Caracol durante los partidos de la Selección Colombia lo ha llevado a ganarse el cariño y la admiración de la gente, quienes se han acostumbrado a escucharlo mientras juega la Tricolor.

Fiel a su estilo y con su característico sentido del humor, el periodista ha abordado con gracia muchos de los comentarios divertidos que algunos usuarios le hacen en las redes sociales, lo cual no solo demuestra su profesionalismo, sino también su gran personalidad al no prestar atención a las burlas.

¡Qué hermosa que es la Champions! 18 goles en los 4 partidos de ida por los cuartos de final. En Colombia, el promedio es de 21,7 goles por fecha, en 10 juegos. La diferencia está en la clase de los jugadores, pero más en la mentalidad de los técnicos. Allá se juega a atacar. — Javier Hernández Bonnet (@BonnetHJavier) April 10, 2024

¿Javier Hernández Bonnet se va a retirar?

Durante una reciente transmisión de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet comentó una situación que llamó mucho su atención. En Argentina, tras seis años de retiro, volvieron a llamar a Enrique Macaya para que comentara un partido. Lo curioso de esta situación es que él lo hizo a sus 89 años de edad.

“Reencaucharon a los 89 años a Macaya, comentó fútbol a los 89 años en Argentina”, comentó el periodista colombiana, que de paso se refirió a su posible retiro. En tono de burla, el comunicador mencionó que en el caso de él, no será igual, ya que no quiere estar comentando hasta los 89 años.

“Con esto no estoy queriendo decir que me tienen que aguantar hasta los 89 años. Me voy dentro de poquito, no se preocupen que me voy dentro de poquito”, aseguró el comentarista con tono de burla.