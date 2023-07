Jennifer Lopez llamó la atención con selfies en pleno aniversario: “¿Qué se hizo?”

Jennifer Lopez siempre sabe cómo llamar la atención de sus fans, y verse bella y joven a su edad, y esta vez no es la excepción.

Aunque tiene 53 años, Lopez es una de las divas más preciosas de la industria del entretenimiento y si bien, realiza ejercicio y cuida muy bien de su físico, algunos aseguran que “tiene un pacto secreto” para continuar viéndose joven.

¿Qué hace Jennifer Lopez para mantenerse en forma?

Según lo dicho por medios internacionales, la actriz lleva un estilo de vida muy saludable, no bebe alcohol, no toma café, come muchas proteínas y realiza mucho ejercicio, sin embargo, siempre encuentra un pequeño espacio en el día para darse uno que otro gusto cuando de comida se trata.

Aunque se esfuerce mucho por entrenar, tomar agua, cuidar de su piel y de paso, de su belleza hay quienes se preguntan cómo hace para que a su edad, las arrugues, manchas en la piel o los cambios de la misma con los años, no le afecte.

En unas fotos publicadas recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la cantante dejó sin palabras a muchos seguidores, pues algunos llegaron a pensar que había usado filtro.

Con su gran melena de tono café, un maquillaje de día de tonos tierra, una blusa o vestido claro brillante, JLo lució mejor que nunca, pues su piel y en general toda ella luce radiante.

Sin arrugas de expresión debajo de los ojos, ojeras, marcas al rededor de la boca o en la nariz, la intérprete de ‘Cambia el paso’ dejó locos a los conocedores de moda y belleza, pues se ve tan radiante como años atrás.

Las dudas de si había usado filtro o si eran fotos al natural, surgió después de que en redes sociales compararan algunas fotos de ella durante este año, en las que se pueden ver ciertas marcas de expresión en sus ojos y al rededor de la boca, detalles que no se ven en las últimas selfies publicadas.

Si bien su piel siempre ha lucido radiante, hidratada y cuidada, no es un secreto que todas las famosas se ayudan de productos, o cremas para aportar a que su rostro luzca menos cansado y joven.

“Cómo hace para verse tan joven como hace 20 años, no entiendo”; “El colágeno de esta mujer es una maravilla, debería exportarlo”; “Eso será natural o tendrá filtro,”; “Me impresiona cómo no se le ven arrugas ni nada, puede que use filtro”; “No sé si las fotos sean naturales, yo diría que tiene ayuda de filtro”; “Esta bien que ponga filtro de vez en cuando, uno no siempre se ve tan bien a pesar de estar maquillado”; “La amo y si es natural, aún más”, fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que en una entrevista hecha por Ben Affleck en abril de este año, el actor reveló algunos secretos de Lopez para verse tan bien.

Dijo que su truco para verse 20 años más joven era cuidar de su cuerpo: “Ella hace ejercicio, pero yo también y no aparento tener 20 años mágicamente, ¿sabes a lo que me refiero? ella es muy exigente consigo misma cuando se trata de su físico”.

Asimismo, el actor señaló que un gran secreto para que Jennifer Lopez se siga viendo bien y tenga éxito en todo lo que hace es la disciplina. “La ética de trabajo es real, la disciplina es muy real. Es la mujer más hermosa del mundo, y se ve espectacular”.