¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron? Esto dijo una fuente cercana

Jennifer Lopez y Ben Affleck son un ejemplo de lo que puede hacer el amor, y que siempre habrá opción de una segunda oportunidad para quererse. La pareja, que ya había tenido una relación a principios de los 2000, decidió contraer matrimonio en julio de 2022, sorprendiendo a seguidores y expertos del mundo de la farándula por igual.

Sin embargo, lo que inició como un cuento de hadas, estaría a punto de terminar como una historia de brujas, según informó una fuente cercana a los artistas. De acuerdo con el medio In Touch, la fuente exclusiva habría relatado los problemas que López y Affleck están pasando como pareja; incluso, aseguró que el actor de ‘Armagedon’ ya se habría ido de casa.

Cabe recordar que en 2018 se concretó el divorcio de Ben Affleck de su anterior esposa, Jennifer Gardner, siendo, según medios especializados, él el culpable. Su adicción al alcohol y su infidelidad con una niñera habrían llevado a Gardner a tomar la decisión de separarse.

¿Culpa de Jennifer Lopez o de Ben Affleck?

Sin embargo, tal como lo contó el informante anónimo, en esta ocasión la responsabilidad del presunto matrimonio fallido no habría recaído en Affleck, sino en JLo: “está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos (...) Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, añadió la fuente.

De acuerdo con programas de farándula, otra de las razones por las que la pareja estaría en proceso de divorcio es la forma en la que cada uno quiere llevar su relación ante el público. De hecho, en el documental “The Greatest Love Story Never Told” de Jennifer Lopez, su esposo aseguró que “al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como casarte con un capitán de barco y decir: ‘Bueno, no quiero agua’. Estamos tratando de aprender a comprometernos”.

¿Jennifer Lopez es controladora?

Misma información fue la que ofreció otra fuente cercana a los esposos, quien afirmó que Ben “nunca trataría de frenar los sueños de [Jennifer]”; pero todo tiene un límite, y tal parece que Lopez no deja de ser controladora con su esposo.

“Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar (...) Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas mayores que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”, concluyó el informante.