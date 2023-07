Jennifer López y las impactantes fotos de su cumpleaños: “Bajó rápido de peso”

Jennifer Lopez siempre ha sido una mujer admirada, no solo por su talento sino por su belleza. Sus facciones físicas, su rostro y su cuerpo la reconocen como una de las artistas más bellas a nivel mundial.

Para mantener su figura la cantante ha dejado ver a sus fanáticos varias facetas de su vida diaria, entre esas, sus clases de baile o coreografías, su alimentación balanceada y los ejercicios que practica diariamente para lucir siempre perfecta.

Jennifer Lopez y su figura a sus 54 años

El pasado 24 de julio, la cantante y actriz cumplió 54 años, una edad que para muchos ya es sinónimo de vejez, pero que para otros, como la estadounidense, no.

A través de su cuenta de Instagram, JLo publica constantemente imágenes de su día a día y de lo feliz que es trabajando en lo que ella ama y disfrutando de esos momentos únicos cuando está sin paparazzi.

Bien sea bailando, hablando de sus productos de belleza, posando para la portada de alguna revista, compartiendo con Ben o con sus hijos, la empresaria ha demostrado que su vida pasa por un buen momento.

Eso quedó claro en su celebración del cumpleaños número 54, en la que no solo estuvo rodeada de amigos cercanos, sino también de su familia y personas que ella atesora en su vida privada.

Luciendo muy festiva y con un vestido de brillos que destacó aún más su belleza, pero también su figura, Jennifer Lopez lució impactante y bella para su día.

Bailó, posó, bebió y por supuesto celebró a todo dar el día de su nacimiento, pero también el estar tan estable en este momento.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de todo el público, pues en el carrete de fotos que publicó la diseñadora su cuerpo luce tonificado, pero para algunos un poco más delgada que antes.

En la segunda imagen del carrete se puede ver a JLo luciendo la parte de atrás del vestido el cual está diseñado para que se vea toda su espalda.

En la pose que decidió hacer se notan un poco más sus huesos, por lo que algunos se alarmaron. En la siguiente imagen, se ve a la cantante usando un bikini que le favorece a sus curvas pero en la que además se puede ver un poco más sus huesos del pecho e incluso un poco menos de busto al que se le ha visto en otras fotografías.

Aunque en la última foto se ve que está usando un velo o una salida de baño sobre su traje de dos piezas, varios seguidores se dejaron llevar por las fotos anteriores y cuestionaron su peso.

“Es mi impresión o bajó rápido de peso”; “Yo amo las curvas de JLo pero no sé por qué se ve tan flaca”; “La he visto por años y sé que sí ha bajado de peso porque ella es más curvi aunque su abdomen siempre ha sido plano”; “Jennifer Lopez con 54 y se ve como de 25, no entiendo cómo”; “Está hermosa y me alegra verla así de feliz pero que no descuide su salud”; “Ella se cuida mucho y hace mucho ejercicio como para que ahora se adelgace terrible, por favor no”, fueron algunos comentarios de sus seguidores en el post.