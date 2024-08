Jerry no se aguantó más y puso a Karoline del ‘Desafío’ en su lugar: “No me hable”

El Desafío XX es la vigésima edición del exitoso reality show colombiano, transmitido por Caracol Televisión. Este programa, que combina desafíos físicos y mentales, ha capturado la atención de millones de espectadores durante dos décadas.

En él, los participantes, divididos en equipos, compiten en escenarios extremos, enfrentándose a duras pruebas que ponen a prueba su resistencia y habilidades. La competencia es feroz, y cada episodio genera alta expectativa entre los fanáticos, quienes siguen de cerca las eliminaciones y alianzas estratégicas.

Recientemente, una discusión en medio de la convivencia del juego dejó a todos los televidentes con la boca abierta. Lo anterior, después que Jerry peleara con Karoline, quien lo habría traído de regreso a la competencia. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

El Desafío es una de las competencias más vistas de Colombia. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué pasó entre Jerry y Karoline del ‘Desafío 2024′?

En esta emisión, el Box Blanco fue escenario de una intensa prueba de sentencia y servicios. Todos los semifinalistas, junto a sus refuerzos, se enfrentaron a un circuito exigente repleto de obstáculos que demandaban fuerza, precisión, resistencia y, sobre todo, un trabajo en equipo impecable

Cuando le tocó el turno a Jerry y Karoline del equipo Pibe, las tensiones previas se hicieron evidentes una vez más. A lo largo de la prueba, Karoline expresó su descontento con la actuación de Jerry, lo que culminó en una caída del participante durante el regreso.

Al terminar, Andrea Serna anunció los resultados oficiales de la prueba. Para sorpresa de todos, reveló que Olímpico y Karen habían obtenido el mejor tiempo, mientras que Luisa y Sensei se habían quedado en el segundo lugar.

Lee también: ¿Kevyn del ‘Desafío’ fingió no recordar el nombre de Natalia? Esto fue lo que dijo

“En el momento en el que Jerry cae, ustedes dos Karoline y Jerry, llevaban tiempazo, muy seguramente hubieran sido los más rápidos”, dijo la presentadora, causando una evidente molestia en la competidora del equipo Pibe.

La anterior, reconoció haber regañado a su refuerzo durante la prueba y expresó su descontento ante la situación, mientras conversaba con Kevyn y Olímpico. Sin embargo, Jerry intervino para defender su posición.

Ambos competidores se retiraron al baño para conversar en privado sobre lo ocurrido. Jerry aprovechó la oportunidad para expresar su punto de vista de manera clara.

“Me estás tirando, no me tires que soy tu compañero ¡Ojo! Porque si tú me desestabilizas a mí, acuérdate que yo estoy contigo, pierdes tu final ¿Quieres perder la final? ¿Entonces?”, comenzó diciendo el competidor.

Puedes leer: Estos serían los ganadores del ‘Desafío XX’, según rumores filtrados en redes

“No estés allá chismoseando nada, todo háblalo conmigo, porque somos equipos y al final somos dos. Aquí todo el mundo va a comenzar a jugar su juego en un momento, así que comienza a jugar el juego de nosotros. Atenta, porque si no, pierdes”. añadió.

Finalmente le dejó a claro a Karoline: “No me hables agresivo. Si ves que me vas a hablar agresivo y me hablas agresivo otra vez bájamela, porque eso hace que me desatienda”.