Jessica Cediel confesó en ‘La Descarga’ que le han sido infiel. Esto contó

La Descarga, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, recoge cada noche el talento de varios concursantes que con su voz enamoran a quienes los ven a través de la pantalla chica.

El programa se ha caracterizado por la agudeza musical que tienen los participantes. También, gracias al formato en el que además de cantar es necesario que los involucrados convivan entre sí, es posible ver un poco de drama en el interior de la producción.

Sin embargo, en varias ocasiones los problemas del campamento musical han saltado al show que diariamente se presenta. Por ejemplo, en el capítulo pasado, después de la participación de Keyla junto a su mentora, Marbelle, surgió el tema de la infidelidad.

Una de las intervenciones sobre el tema estuvo a cargo de Jessica Cediel, la cual, sorprendió con su franqueza y de hecho, dejó con la boca abierta a más de uno.

Jessica Cediel confesó que le han sido infiel

La presentadora dijo en la última noche de La Descarga que sí le han puesto lo cachos, pero, que de esa experiencia logró salir empoderada y aprendió del dolor que sufrió.

“Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana…”, sentenció Cediel. A pesar de ello, la presentadora no dio más detalles, pero dijo: “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba!”.

Además, afirmó con un tono despreocupado: “Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”.

Cabe resaltar que esta no fue la única vez que Jessica fue protagonista de uno de los momentos de La Descarga, pues, en un capítulo pasado le llamó la atención a Breiner, uno de los concursantes, luego de lanzar varias acusaciones contra una de sus compañeras.

“Te gustan Cristian Better, César y ‘El Puma’, los tres comprometidos… qué bien, Dareska. Te estás metiendo con una persona que tiene esposa e hijas”, dijo Breiner a Dareska.

“La confiancita no, él tiene esposa para que sepas… querías buscarme la lengua, ahí está, conmigo no te metas Dareska”, añadió.

Al ver lo anterior, Jessica Cediel se encargó de hacerle un llamado de atención a Breiner por lo que había pasado.

“Evidentemente, es una situación muy triste. Breiner, tú dijiste unas palabras muy fuertes a Dareska y podrías estar dañando un hogar”, dijo Cediel. También, indicó que el participante podría “estar generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido”.

Lo anterior generó en Breiner un sentimiento de culpa que lo llevó a pedir disculpas por los comentarios hechos a su compañera. Sin embargo, dio a entender que, aun así, Dareska si puede tener acercamientos con los otros participantes.

“Si ella y ‘El puma’ creen que lo que están haciendo está bien o mal en cámara, yo no debo meterme”, afirmó.