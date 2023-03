Jessica Cediel confesó los problemas que tiene de salud: “No los quise tapar”

A través de sus redes sociales, la bogotana le dijo a sus seguidores que ha llorado “lágrimas de sangre” después de haberse visto tan afectada con los biopolímeros y todo lo negativo que eso le trajo a su salud.

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas por su gran talento y su belleza que cautiva. Hace más de 10 años se encuentra en la lucha de sacar los biopolímeros que el médico Martín Horacio Carrillo le inyectó sin su consentimiento.

¿Qué le pasó a Jessica Cediel?

Después de subir una historia, los seguidores quedaron un poco preocupados por ella y la cuestionaron sobre si se encontraba bien de salud.

En esa imagen, la presentadora hizo referencia a su satisfacción por los días del sol, cuando podía tomarlo y que le diera en la cara.

Sin embargo, algunos seguidores no se fijaron en el mensaje puesto por ella, lo que provocó que en una siguiente historia hiciera referencia a uno de los comentarios que recibió: “Se te ve la cara manchada”.

Con respecto al tema, Jessica Cediel respondió sin tapujos ante el tema: “Mi querida Daniela: se ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan porque me las tapo con maquillaje. Puede que mejoren un poco con cremas o tratamientos faciales, pero siempre van a estar”.

Después, hizo referencia a que realmente hace mucho dejó ese miedo o “complejo” de mostrarse tal y como es, con o sin maquillaje: “Hoy, por ejemplo, no me las quise tapar. Así me muestro y me encanta ser abierta”.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Jessica Cediel?

La enfermedad se llama Melasma y de acuerdo con Med Line Plus “el melasma es una afección de la piel que provoca parches de piel oscura en zonas de la cara expuestas al sol.”.

La web citada señala que hace referencia a “un trastorno cutáneo común. En su mayoría se presenta en mujeres jóvenes con tonos de piel canela, pero puede afectar a cualquier persona”.

El melasma se asocia a menudo con las hormonas femeninas estrógeno y progesterona. Es común en:

Mujeres embarazadas.

Mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas (anticonceptivos orales).

Mujeres que están tomando terapia de reemplazo hormonal (TRH) durante la menopausia.

Exponerse al sol hace que el melasma tenga más probabilidad de desarrollarse. El problema es más común en los climas tropicales.

Por el momento, se conoce que el único síntoma del melasma “es un cambio del color de la piel. Sin embargo, este cambio de color puede provocar sufrimiento respecto a la apariencia.”

Los cambios en el color de la piel “casi siempre son un color café uniforme. A menudo aparecen en las mejillas, en la frente, en la nariz y en el labio superior. Los parches oscuros con frecuencia son simétricos”.