Jessica Cediel contra participante de ‘La Descarga’: “pudiste dañar un hogar”

La Descarga de Caracol Televisión sigue arrasando en raiting. El programa cautiva todas las noches a los espectadores con las voces de los participantes del concurso y de los jurados del mismo.

Diariamente, pasan varios concursantes al escenario para ser juzgados ante Maia, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle. Estos mismos, se han subido la tarima con sus concursantes para demostrar el talento que abarca la producción televisiva.

Sin embargo, en varias ocasiones el drama del programa ha pasado del campamento musical al escenario. Por ejemplo, en el último programa, después de la presentación de Dareska indicó que había tenido algunos altercados con sus compañeros a pesar de considerar una mujer con “muchas cualidades”.

La artista hacía referencia a una pequeña discusión que tuvo con Breiner después que él la señalara de no respetar su familia. “Te gustan Cristian Better, César y ‘El Puma’, los tres comprometidos… qué bien, Dareska. Te estás metiendo con una persona que tiene esposa e hijas”, dijo.

“La confiancita no, él tiene esposa para que sepas… querías buscarme la lengua, ahí está, conmigo no te metas Dareska”, añadió.

“¿Qué? Me da mucha pena con usted, pero jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas. He sido muy clara ninguno me gusta solo me parecen interesantes. Yo no siquiera me he metido contigo”, contestó Dareska.

Jessica Cediel contra participante de ‘La Descarga’

En la pantalla fue posible que los televidentes conocieran lo que había pasado entre Dareska y Breiner, lo que ocasionó una diversidad de comentarios a través de las redes sociales.

Además, durante la grabación, al darle pasó a los participantes en el camerino, Jessica Cediel se encargó de hacerle un llamado de atención a Breiner por lo que había pasado.

“Evidentemente, es una situación muy triste. Breiner, tú dijiste unas palabras muy fuertes a Dareska y podrías estar dañando un hogar”, dijo Cediel. También, indicó que el participante podría “estar generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido”.

Lo anterior generó en Breiner un sentimiento de culpa que lo llevó a pedir disculpas por los comentarios hechos a su compañera. Sin embargo, dio a entender que, aun así, Dareska si puede tener acercamientos con los otros participantes.

“Si ella y ‘El puma’ creen que lo que están haciendo está bien o mal en cámara, yo no debo meterme”, afirmó.

El jalón de orejas de Cediel terminó con una pequeña mediación entre ambos concursantes: “Y que no vuelva a pasar, porque la violencia no es solo física, respetemos al otro que es lo más importante”.

Además, Marbelle también opinó al especto y agregó que las mujeres son distintas en esta época, porque tienen la “capacidad de perdonar”, pero también de hacerse “respetar”.