Jessica de la Peña de RCN confesó cómo bajó de peso, ha perdido más de 7 kilos

Jessica Annais de la Peña Camargo, es una reconocida periodista y presentadora colombiana-estadounidense. Su trayectoria profesional la ha convertido en una figura emblemática de la televisión nacional, cautivando a la audiencia con su talento, carisma y compromiso informativo.

De la Peña inició su carrera en el periodismo a principios de la década del 2000, para medios de comunicación como CMI Televisión y Noticias RCN, canal en donde se consolidó como una de las periodistas más respetadas del país.

¿Qué pasó con Jessica de la Peña?

La reconocida periodista colombiana, ha inspirado a muchos con su reciente maternidad y cambios que ha tenido en su vida, sin embargo, hay otro tema que también ha llamado la atención de sus compañeros.

Jessica de la Peña, hizo una actividad en su perfil oficial de Instagram en la que habló con sus seguidores y les contó algunos detalles de su vida privada.

La colombiana fue cuestionada sobre el cambio físico que ha tenido, pues ha sido evidente en varias de sus publicaciones y así lo han notado algunos fanáticos.

En dicha actividad, la colombiana fue cuestionada sobre cómo ha logrado bajar de peso y si en realidad se hizo una cirugía para lograrlo.

Ante ello, Jessica de Peña decidió hablar con la verdad y aclarar cómo ha logrado cambiar su aspecto. La periodista empezó agradeciendo por los piropos que le han dejado varios seguidores y después dijo:

“Me he bajado 8 kilos y es un trabajo que he realizado con mi coach de alimentación, mucha gente piensa que me operé y no, no me operé simplemente cerré el pico”, aseguró.

Después señaló “le estoy dando a mi cuerpo los alimentos que necesita en las porciones que necesita. Yo soy comelona, a mí me encanta la comida pero qué hago, como en las porciones que tengo que tener para mantenerme en un buen peso, pero mi coach sabe que yo peco los fines de semana, pero entre semana estoy juiciosa y me cuido”.

Alejada de las cirugías y enfocada en una alimentación balanceada y ejercicio regular, Jessica ha logrado bajar ocho kilos, sintiéndose más saludable y enérgica.

La periodista ha expresado que este cambio ha impactado positivamente en su salud y autoestima. Se siente más enérgica, vital y segura de sí misma.