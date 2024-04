Jimmy Vásquez confesó cuál es el papel que más detestó actuar: “Era asqueroso”

Jimmy Vásquez Celis, reconocido actor colombiano, ha cautivado al público con su versatilidad y talento desde su debut. El nacido en Cúcuta, Norte de Santander, ha logrado perseguir sus sueños en la industria televisiva.

Su trayectoria abarca diversas producciones de televisión, cine y teatro, incluyendo papeles memorables en Nuevo rico, nuevo pobre, Aquí no hay quien viva, y La Nocturna. Vásquez ha sido nominado a importantes premios como el TVyNovelas por su destacada interpretación de personajes complejos y llenos de matices.

Recientemente, el actor confesó en una entrevista cuál es papel que menos le ha gustado de su carrera, pues le parecía “penoso”. ¿De cuál se trata? Acá te contamos lo que dijo.

Jimmy Vásquez es uno de los actores colombianos más queridos de la industria. Fotografía por: Instagram Jimmy Vásquez

¿Qué pasó con Jimmy Vásquez?

A pesar de su extensa carrera y sólida formación actoral, Jimmy confesó en una entrevista con Los40 haber experimentado cierta incomodidad durante su paso por el Canal RCN bajo un contrato de exclusividad.

Lo anterior, porque durante este tiempo, formó parte del elenco de la telenovela Inversiones el ABC, una producción que el propio actor calificó como un “bodrio”.

Las apresuradas grabaciones de la novela impidieron que el equipo lograra conectar con la audiencia, generando una experiencia poco satisfactoria para Vásquez. A pesar de las dificultades, el actor cumplió con su compromiso contractual, demostrando su profesionalismo.

“Yo hice unas cosas realmente penosas [...]. En ese momento estaba exclusivo con RCN y yo terminé de hacer Aquí no hay quien viva porque por una cagada que hicieron en el canal después de 14 meses acabaron el proyecto”, comenzó contando el actor.

“Yo seguí amarrado al canal y me mandan a hacer una cosa, un bodrio, una vaina que se llamaba dizque Inversiones el ABC que era la historia de David Murcia. Arrancamos con 4 capítulos a la maldita sea, eso era asqueroso, era horrible”, añadió.

Asimismo, indicó que este no había sido el único papel que no le había llamado la atención, también estuvo en una película de un amigo suyo que se llama Periodo de prueba y en donde hizo cosas que no esperaba hacer.

“El director lo trajeron de Bucaramanga. Un pelado pilo y toda la cosa que era muy buen fotógrafo, pero no era director. Al no ser director pues claro, empezamos a hacer comedia y él me pedía unas cosas... y yo como un imbécil haciéndole caso”, relató Vásquez.

“Yo salí ahí con la nalga pelada, en hilo dental [...]. Era repulsivo”, terminó de contar Jimmy entre risas.