Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre la razón del divorcio: “No fui yo”

Joe Manganiello, conocido por sus papeles en películas como Magic Mike y Spider-Man, rompió el silencio sobre su separación de Sofía Vergara. En una entrevista con la revista Men’s Journal, el actor desmintió las declaraciones de su exesposa, quien había afirmado que la principal razón de su divorcio fue la discrepancia sobre tener hijos.

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio”, explicó Manganiello. “Le dije a Sofía: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo y sabré de qué se trata, y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.

Esta es la versión de Sofía Vergara sobre su separación de Joe Manganiello

Por su parte, Sofía Vergara había ofrecido una versión diferente en una entrevista con el periódico español El País en enero de 2024. La actriz de 52 años aseguró que la ruptura se debió a que Manganiello quería tener hijos y ella no. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, afirmó Vergara.

Vergara ratificó su versión en otra entrevista con la revista People, donde indicó que no veía con buenos ojos convertirse en madre a los 50 años, ya que podría ser perjudicial para su salud. “Hay cosas en la vida que pueden parecer buenas ideas, pero no lo son. Yo ya fui madre. Sé lo que significa ser una buena madre o intentar ser la mejor madre posible, y eso requiere muchos sacrificios y mucha energía”.

Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara

Manganiello, de 47 años, también se refirió a los rumores que surgieron tras su separación, los cuales lo afectaron profundamente. “¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de ‘haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’? Ese nunca fui yo”, aseguró el actor. Según él, la verdadera razón de su separación fue que “dos personas se distanciaron y a veces eso pasa”.

La pareja se casó en noviembre de 2015 y, según Manganiello, ambos “intentaron tener una familia durante el primer año y medio”. “Tuvimos una gran conversación nada más empezar, durante el primer mes de noviazgo”, recuerda el actor. “Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Dímelo y sabré de qué va esto, y no pasa nada’. Pero ese no era el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.

¿Los medios son culpables de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

La relación de Manganiello y Vergara siempre estuvo bajo el escrutinio público. La pareja se conoció aproximadamente en 2013 y se comprometió en 2014, para casarse en una gran boda en Miami a finales de 2015. Durante su unión, mantuvieron un perfil discreto y era habitual verlos juntos en galas y eventos sociales.

Tras su ruptura, ambos han seguido caminos separados. Manganiello hizo oficial su relación con la actriz Caitlin O’Connor, mientras que Vergara ha sido vista con el doctor Justin Saliman, un cirujano ortopédico especializado en menisco.

