¿Joe Manganiello ya tiene nueva novia? Es visto con joven actriz

Joe Manganiello y Sofía Vergara tenían una relación de ensueño. Su matrimonio fue uno de los más mediáticos de Hollywood y la pareja era considerada una de las más sólidas de la industria.

Sin embargo, en julio de 2023, la pareja anunció su separación. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecía una relación muy feliz. Las razones del divorcio aún no se han hecho públicas, pero se cree que fueron causadas por diferencias irreconciliables.

Puedes leer: Las 7 parejas de famosos que se separaron en 2023: ¿Perdieron millones?

Ahora, todos están atentos a lo que pueda suceder con los actores por separado. Los fanáticos siguen todo el tiempo su carrera profesional y por supuesto, su entorno personal, sobre todo, cuando se trata de que uno de los dos, encuentre nuevamente el amor.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se separaron a mediados del 2023. Fotografía por: GettyImages

¿Joe Manganiello está en una relación?

En California, Estados Unidos, el exesposo de la actriz colombiana fue visto con una mujer destacada por su belleza. Se trataría de la actriz Caitlin O’Connor de 33 años, según reporta el medio internacional Page Six.

Los dos estaban saliendo del gimnasio Gold’s Gym en Venice tan solo a dos meses de haber anunciado la separación de Manganiello de 46 años con Vergara de 51.

Lee también: 4 famosas que superaron el cáncer y hoy son ejemplo de vida, estas son

Al salir del establecimiento, la actriz y Joe caminaron hasta el auto del recién divorciado y ella se sentó en el asiento del copiloto. Tras la revelación de estas imágenes, todos se preguntan si será la nueva pareja del actor.

O’Connor es una actriz, modelo y presentadora estadounidense que fue miembro del elenco del final de la serie Two and a Half Men. También, ha actuado en otras series como Winning Time y Days Of Our Lives.

Who is Caitlin O’Connor? Meet the actress spotted with Joe Manganiello amid Sofía Vergara divorce https://t.co/HBDFC8cuTT pic.twitter.com/WgcyqU6nIo — Page Six (@PageSix) September 15, 2023

Sofía Vergara y su transformación como Griselda Blanco

Vergara aparecerá próximamente en una serie sobre nada más y nada menos que Griselda Blanco. En la serie que Netflix ya fue confirmada por la plataforma y se estrenará en enero del próximo año, Sofía será la protagonista.

Puedes leer: ¡Ni un peso para Manganiello! Sofía Vergara va a la corte para proteger su fortuna

Andrés Baiz, director y productor ejecutivo, comentó sobre la serie: “Cuando conocemos a Griselda, vemos a una mujer rodeada de un mundo dominado por hombres, y también la vemos evolucionar, utilizando la opresión como medio de terror. Estas imágenes muestran sólo un poco de esa dualidad, que es lo que me parece tan fascinante de Griselda, cuya esencia Sofía Vergara capta con fiereza”.

“Como inmigrante colombiana y madre soltera que llegó a Estados Unidos y construyó un imperio, Sofía comparte ese aspecto con este personaje. Su pasión por contar la historia de Griselda fue sin duda la fuerza que impulsó este proyecto”, añadió el cocreador y productor ejecutivo Eric Newman.