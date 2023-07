Johnny Depp fue encontrado desmayado en un hotel de Hungría, ¿qué le pasó?

Johnny Depp es uno de los actores de Hollywood más reconocidos del momento. Sus papeles protagónicos lo han posicionado en la cima de la fama y además, tuvo un pleito legal con su exesposa que lo tuvo en los tabloides por varias semanas.

Desde hace unos días el artista se encuentra haciendo una gira por Europa en compañía de su banda de Rock. Durante la misma, se conoció que, la semana pasada, tuvo un pequeño percance en el que terminó desmayado en la habitación del hotel en el que se hospedaba.

¿Qué le pasó a Johnny Depp?

El pasado 18 de julio Depp fue encontrado desmayado en un hotel Budapest, Hungría. Esto ocasionó que la presentación de su banda fuera cancelada en el Papp Lázló Sport Arena de aquella ciudad.

Hasta el momento no se ha revelado que fue lo que ocasionó el quebranto de salud del actor, sin embargo, diversos medios de comunicación indicaron que la agrupación estuvo bebiendo y que, tal vez, a causa del exceso, se provocó el desmayo.

Ante la situación, las personas que se encontraban con él fueron obligados a llamar a los equipos de emergencia para que acudieran a su ayuda, lo que mantuvo preocupados a sus acompañantes.

Ya se ha mencionado que Depp se encuentra mucho mejor y que tuvieron que regresar el dinero a quienes iban a asistir al concierto de Budapest. Asimismo, Johnny no se ha pronunciado sobre el incidente.

Amber Heard si estará en Aquaman 2

Recientemente se presentó por primera vez la segunda entrega de este largometraje que tiene como nombre Aquaman and the lost kingdom.

En el evento organizado por Warner Bros se confirmó que Amber Heard hará parte del elenco. Según el medio Insider, que estuvo presente en la presentación, en el tráiler de la película es posible ver dos veces a Heard.

El diario indica que se le puede ver con un vestido blanco, confirmando, que Mera con Heard como intérprete, estará en la nueva entrega de D.C. Comics.

El estreno de la película será el próximo 22 de diciembre de 2023 y ya varios cibernautas han reaccionado a la noticia de tener e Heard en la producción. Varios de los comentarios fueron:

“Pues de algún lugar tiene que sacar la plata para pagarle al Johnny”, “No la veré entonces”, “Una película más que no veré”, “Que doble moral tiene el mundo entero”, “Simple, no la voy a ver”, “Que sea una mitómana no le quita lo buena actriz”, y “Vaya, no me puedo creer”.