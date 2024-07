Jorge Alfredo Vargas se quebró en una entrevista: “Siempre seguirás con nosotros”

Jorge Alfredo Vargas, una de las caras de Noticias Caracol y director de la sección ‘Voz Populi’ en Blu Radio, ha sabido ganarse el cariño y respeto de los televidentes y oyentes gracias a su profesionalismo y carisma. Sin embargo, detrás de su éxito en los medios, existe una historia personal que toca el corazón de muchos.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 400 mil seguidores, Jorge Alfredo recordó a su padre con un mensaje lleno de amor y nostalgia. “Y sabes que parece que fuera hace unas horas que estábamos juntos echando carreta y viendo fútbol… No sabes todo lo que ha pasado y no te imaginas la falta que nos has hecho… Y no ha pasado un solo día de estos 7.200 días que no te extrañe y te piense… Te sigo recordando y sigo contando tus cuentos… Y en los momentos alegres y en los menos buenos, también te pienso y digo que habría hecho y que me hubiera dicho… Hoy ya no es con lágrimas cómo te recuerdo… Te recuerdo con una paz inmensa y una sabiduría extrema… Te recuerdo con tu palabra precisa y tu risa de humor inteligente… Te recuerdo con esa bondad pura y esa generosidad sin límites… Hoy sigo pidiendo al cielo que me ilumine para ser como tú y a tus nietos Lau, Sofi y Pipe nunca les dejo de contar cómo eras… Siempre seguirás con nosotros y conmigo presente en los momentos de la vida… Te extraño Pa, te extraño padre, te extraño hermano pescao”, escribió.

Jorge Alfredo y su familia: el amor que siente por su papá

El vínculo entre Jorge Alfredo y su padre era profundo y significativo. En una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Se dice de mí’, el periodista reveló que uno de los momentos más desgarradores de su vida fue la muerte de su padre. Días antes de su fallecimiento, ambos estaban viendo un partido de fútbol cuando su padre se quedó dormido, algo que nunca antes había sucedido. Poco después, Jorge Alfredo e Inés María, su esposa, viajaron a Miami por compromisos laborales.

Durante su estadía, recibieron una llamada informándoles que su padre estaba en la clínica: “Parece que le dio un cálculo y se está complicando la cosa, era un aneurisma abdominal”. De inmediato, el periodista tomó un vuelo hacia Colombia y lo visitó en el hospital. “Ese día lo peiné, lo abracé y le hablé”, comentó. Sin embargo, con el paso de las horas y luego de ser sometido a una operación, su padre falleció. La memoria de su padre sigue viva en el corazón de Jorge Alfredo, quien continúa recordándolo con cariño y admiración. En junio de 2022, el periodista compartió una foto para rendirle tributo a su memoria, destacando que la imagen se la había enviado uno de los alumnos de su padre. “¡El papá! Cuando mi papá murió, uno de sus alumnos queridos me envió esta foto… Se la tomaron en una excursión con sus discípulos de Emilio Valenzuela, pasando el Canal de Panamá… En ese momento mi papá tenía 37 años”.

El legado del padre de Jorge Alfredo Vargas no solo se refleja en los recuerdos y enseñanzas que dejó, sino también en la manera en que el periodista busca transmitir esos valores a sus hijos. “Y no ha pasado un solo día en que no lo piense y extrañe y siempre su memoria, su recuerdo y sus enseñanzas están presentes en los capítulos de mi vida… Me haces falta hermano!”, escribió en 2022.

A través de sus publicaciones en redes sociales, Jorge Alfredo comparte detalles de sus proyectos profesionales, ymomentos significativos de su vida personal, permitiendo a sus seguidores conocer una faceta más íntima y humana del presentador.

En cada mensaje dedicado a su padre, Jorge Alfredo habla de él como un hombre inteligente y bondadoso, alguien que durante el tiempo que lo acompañó le enseñó lo mejor de la vida. Ahora, como padre de familia, el periodista se esfuerza por ser un ejemplo para sus hijos, tal como lo fue su propio padre para él.

